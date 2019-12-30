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30 грудня • оновлено в 21:25
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"Нехай домівки наповняться миром!" Нацгвардійці опублікували зворушливий кавер "Щедрика"

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У Міжнародному центрі підготовки підрозділів Національної гвардії записали кавер-версію на українську пісню "Щедрик".

Ролик, знятий на вулицях Києва, був опублікований напередодні новорічних свят на YouTube-каналі МЦПП НГУ (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

"У ці святкові дні бажаємо всім вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя і гарного святкового настрою", – привітали українців нацгвардійці в описі до відео.

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"Нехай домівки наповняться миром!" Нацгвардійці опублікували зворушливий кавер "Щедрика"

скрін відео

"Нехай духовне тепло великого християнського свята – Різдва Христового – наповнить ваші домівки миром і згодою, розумінням та любов'ю", – сказано в повідомленні.

Додамо, що різдвяна пісня "Щедрик" в обробці Миколи Леонтовича відома в усьому світі під назвою Carol of the Bells ("Колядка дзвонів").

"Нехай домівки наповняться миром!" Нацгвардійці опублікували зворушливий кавер "Щедрика"

скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, у Києві на Софійській площі встановили головну ялинку країни. Її вартість склала понад два мільйони гривень. Урочисте запалювання ялинки відбулося 19 грудня.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Новий рік Різдво
Місце
Україна Київ
Теги
музика свято Новий Рік-2020 Національна гвардія видео
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