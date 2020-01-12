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12 січня • оновлено в 23:28
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Синопткиня потужно звернулася до українців перед святами

2.7т
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Напередодні Щедрого вечора або свята Маланки, яке припадає на 13 січня, українська синопткиня Наталія Діденко вказала на важливість збереження національних традицій.

Своїми роздумами вона поділилася в неділю, 12 січня, на своєму Telegram-каналі (щоб прочитати текст повністю, поскрольте новину вниз).

"Зараз пішла якась хвиля заперечення релігійних складових свята, насмішок над національними складовими, над тими давніми кожухами і хустками, повна порожнеча нормальних традицій, на яких будується кожне цивілізоване суспільство, порожнеча, яка якраз протягом Святвечора та Різдва масово матеріалізується нашими, загалом хорошими, громадянами на заморських пляжах і під чужими пальмами", – вважає вона.

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Вона зазначила, що бути атеїстом "не злочин, слава Богу, за вікном 21-е століття", "але не хотіти знати, не вміти, не цікавитися, все заперечувати, сміятися... – це пуста обгортка нещасних людей".

"Бути щасливим – це теж робота... Це іноді стосується і роботи нашої душі", – написала синопткиня.

При цьому Діденко додала, що може бути необ'єктивною щодо цієї теми, тому що напередодні свята помер її батько, а на Маланки його поховали.

"І з того дня для мене різдвяні колядки, крім щорічної радості, як почую, і сльози теж", – зізналася вона.

Наталія Діденко

Наталія Діденко

facebook.com/tala.didenko

 

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Щедрий вечір
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Тег
свято
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
мощность зашкаливает.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Гапка - до Одарки, Одарка - до Хымки, Хымка - до Мананки... :-)))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Я балдею от Обосса: "..синоптик МОЩНО обратился.." ДБЛ, БЛДЬ!
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