Синопткиня потужно звернулася до українців перед святами

Напередодні Щедрого вечора або свята Маланки, яке припадає на 13 січня, українська синопткиня Наталія Діденко вказала на важливість збереження національних традицій.

Своїми роздумами вона поділилася в неділю, 12 січня, на своєму Telegram-каналі (щоб прочитати текст повністю, поскрольте новину вниз).

"Зараз пішла якась хвиля заперечення релігійних складових свята, насмішок над національними складовими, над тими давніми кожухами і хустками, повна порожнеча нормальних традицій, на яких будується кожне цивілізоване суспільство, порожнеча, яка якраз протягом Святвечора та Різдва масово матеріалізується нашими, загалом хорошими, громадянами на заморських пляжах і під чужими пальмами", – вважає вона.

Вона зазначила, що бути атеїстом "не злочин, слава Богу, за вікном 21-е століття", "але не хотіти знати, не вміти, не цікавитися, все заперечувати, сміятися... – це пуста обгортка нещасних людей".

"Бути щасливим – це теж робота... Це іноді стосується і роботи нашої душі", – написала синопткиня.

При цьому Діденко додала, що може бути необ'єктивною щодо цієї теми, тому що напередодні свята помер її батько, а на Маланки його поховали.

"І з того дня для мене різдвяні колядки, крім щорічної радості, як почую, і сльози теж", – зізналася вона.

Наталія Діденко facebook.com/tala.didenko

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