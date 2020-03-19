Ще у трьох українців, які повернулися з Єгипту, запідозрили коронавірус

У Донецькій області двох жінок і дитину, які повернулися з Єгипту, госпіталізували з підозрою на коронавірус.

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Про це повідомив на брифінгу представник Департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації Олександр Педенко (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

У Донецькій області три нових підозри на коронавірус

За його словами, за минулу добу в інфекційну лікарню Костянтинівки госпіталізовані жінка і дитина, які повернулися з Єгипту. У лікарню Мирнограда потрапила жінка з ознаками гострої респіраторної інфекції, яка також відпочивала в Єгипті.

В даний час триває обстеження пацієнтів, відібраний біологічний матеріал буде відправлено до лабораторії Києва.

Педенко додав, що підозра на коронавірус у госпіталізованих раніше трьох жителів Маріуполя не підтвердилося. У трьох пацієнтів з Краматорська також отримані негативні результати аналізів на COVID-19.

Як писав OBOZREVATEL, в Донецькій області перший випадок захворювання коронавірус був підтверджений у 52-річного жителя Маріуполя.

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