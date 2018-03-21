Ще трохи поморозить: коли в Україну прийде потепління

Серйозне підвищення температури повітря в Україні очікується лише на початку наступного тижня, а на найближчих вихідних ще утримаються морози з періодичним снігом, мокрим снігом і дощем.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометеоцентру.

Так, у четвер, 22 березня, в Україні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, тільки вночі в Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях та Криму пройде сніг.

Температура вночі 4-9 градусів морозу, в західних областях 10-15 градусів морозу. Вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

У Криму вночі близько 0 градусів, вдень 1-6 градусів тепла.

У Києві буде хмарно, але без опадів Температура вночі 6-8 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.

У п'ятницю-суботу, 23-24 березня, також буде хмарно, 23 березня в південній частині, 24 березня в більшості південних і східних областей сніг, мокрий сніг, на крайньому півдні з дощем, місцями ожеледь.

У центральних областях місцями невеликий сніг, на решті території без опадів.

Температура вночі 9-14 градусів морозу, в південних, 24 березня і в Донецькій і Луганській областях 3-8 градусів морозу (в Криму близько 0 градусів). Вдень від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла, на Закарпатті та в Криму 4-9 градусів тепла.

У Києві - мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 9-11 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.

У неділю-понеділок, 25-26 березня, в Україні буде переважно без опадів, лише вдень 26 березня в західних, північних і центральних областях часом дощ.

Температура 25 березня вночі 4-10 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла, на заході країни 5-10 градусів тепла. У південній частині вночі 2-7 градусів морозу, вдень 2-7 градусів тепла. 26 березня в більшості областей підвищення температури на 3-6 градусів.

У Києві без опадів, лише вдень 26 березня часом дощ. Температура 25 березня вночі 4-6 градусів морозу, вдень 0-2 градуси тепла. 26 березня вночі 1-3 градуси морозу, вдень 3-5 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше також синоптик Наталія Діденко анонсувала відчутне потепління .