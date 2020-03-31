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31 березня • оновлено в 12:04
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Ще тисячі громадян України заявили про повернення додому через коронавірус

1.1т
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Ще 11 015 українців виявили бажання повернутися до України після закриття кордонів через коронавірус.

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Про це повідомляє Міністерство закордонних справ на сторінці у Facebook. У відомстві також продемонстрували відповідну інфографіку станом на 21:00 30 березня.

Водночас варто зауважити, що в МЗС не уточнюють ситуацію по країнах.

Ще тисячі громадян України заявили про повернення додому через коронавірус

У міністерстві інформують, що 30 громадян України проходять лікування від коронавірусу за кордоном: в Австрії – 3, Домініканській Республіці – 4, Іспанії – 1, Італії – 5, Нігерії – 2, Нідерландах – 1, ОАЕ – 2, Польщі – 3, Німеччині – 4, Швейцарії – 1 та в Швеції – 1.

Крім цього, у МЗС зазначили, що восьмеро українців уже одужали: в Японії – 4, Італії – 2, Польщі – 1 та в Німеччині – 1.

На жаль, чотири громадянки України померли від COVID-19.

Ще тисячі громадян України заявили про повернення додому через коронавірус

Facebook/МЗС

Як повідомляв OBOZREVATEL, після заборони авіасполучення з іншими країнами, яка була введена в Україні з 17 березня через пандемію коронавірусу, за кордоном застрягли тисячі українських громадян.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ України кордон туристы
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