Ще плюс 5 хворих: коронавірус розвирувався в лавах ЗСУ

У Збройних силах за минулу добу (15 квітня) підтверджено 5 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні Командування Медичних сил ЗС у Facebook. Станом на 7 ранку 16 квітня в ЗСУ зареєстровано 28 заражень COVID-19, з них одна людина одужала, ще один випадок – летальний.

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На ізоляції (зокрема самоізоляції) – 274 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 40 людей.

Коронавірус розвирувався в лавах ЗСУ

Зазначається, що за добу підтверджено п'ять нових інфікувань. Зокрема у військовослужбовця Чернівецького гарнізону, який на початку квітня мав контакти з прибулими з-за закордону, а з 5 квітня перебував на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ. Стан здоров'я задовільний, продовжує лікування в домашніх умовах під наглядом медичної служби.

У трьох військовослужбовців різних військових частин Запорізького гарнізону, які з 9 квітня перебували на самоізоляції у зв'язку з контактом з інфікованою особою. Стан здоров'я задовільний, продовжують лікування в домашніх умовах під наглядом медичної служби.

У працівниці ЗСУ Харківського гарнізону, яка з 13 квітня, відповідно до рекомендацій сімейного лікаря, перебувала на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ. Стан здоров'я задовільний, продовжує лікування в домашніх умовах.

Нагадаємо, що станом на ранок 16 квітня в Україні підтверджено 4161 випадок захворювання на COVID-19. За добу зареєстровано 397 нових заражень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у світі коронавірусом заразилися вже понад 2 млн осіб, загинули – 134 тисячі, одужали – понад 510 тисяч.

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