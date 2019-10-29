Ще одне потепління? Синоптикиня здивувала прогнозом погоди в Україні

30 жовтня в Україну прийде справжнє осіннє похолодання. Найближчої ночі температура повітря опуститься до 3 градусів нижче нуля.

Водночас удень очікується +3… +8 градусів. Тепліше буде тільки на півдні — уночі +3… +7, удень +8… +12 градусів. Про це на повідомила українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"Жовтень вже накупив родичам подарунки і намагається увіпхнути все це у валізи. Бо скоро на зміну йому прийде листопад і повністю виправдає свою назву. Але й жовтень похолоданням, яке прийшло в Україну, та невеликими морозами вже обсипає старанно всі дерева й кущі", — написала вона.

За її словами, найближчої середи опади в країні малоймовірні. Ніч і ранок все ще зустрічатимуть туманами, однак удень будуть сонячні прояснення. На Лівобережжі можливі сильні пориви північно-західного вітру.

newsone.ua

У Києві 30 жовтня опадів теж не передбачається. Уночі стовпчики термометрів опустяться до 0-2 градусів морозу, на околицях столиці — до -3. Удень буде +4… +7 градусів.

Холодна погода протримається до кінця тижня, а от із початку наступного, переконує синоптикиня, в країну знову прийде потепління.

"Теплі деньки ще попереду, не вішайте посинілого носа, до того ж, що опалення у більшості вже є. А поки тепліше одягаємося і відганяємо шапками із баламбонами віруси та застуди", — звично підбадьорила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, справжня зима увірветься в Україну лише з 12 грудня, в перші дні цього місяця морозів не очікується.

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