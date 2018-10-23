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Ще одне "бабине літо": синоптики дали несподіваний прогноз в Україні

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В Україні, починаючи з вихідних, 27-28 жовтня, очікується поліпшення погодних умов — ще одне "бабине літо".

Синоптики прогнозують сонячну погоду і потепління до +17 градусів на більшій частині території країни, повідомляє ТСН.

"Теплі дні захоплять ще й початок наступного тижня (із 29 жовтня. — Ред.)", — йдеться у сюжеті.

Крім того, наголошується, що два минулих теплих тижня відзначилися п'ятьма температурними рекордами.

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Також синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook повідомила, що у вихідні опадів буде менше і відчутно потеплішає. "Циклон, відбившись від нас м'ячиком, відскочить уже далеко на північний схід із України", — зазначила вона.

При цьому раніше синоптик прогнозувала, що 19 жовтня в Україні завершиться "бабине літо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, друге "бабине літо" в Україні спостерігалося із 6 жовтня протягом тижня, стовпчики термометрів фіксували до +21.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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