Ще одна церква приєдналася до ПЦУ

У Чернівецькій області парафія церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Карапчів Вижницького району приєднався до Православної церкви України.

Відповідне рішення прийняли 30 грудня на зборах церковних громад, на яких були присутні понад 400 місцевих жителів, передає УНІАН.

Уточнюється, що на заході також перебували до 30 представників УПЦ МП, які заявляли про неприпустимість переходу. Секретар Чернівецької єпархії Московського патріархату Микита говорив, що Об'єднавчого собору нібито не було, після чого прихильники церкви почали бити поклони і молитися.

Священик отець Георгій відповів, що Православна церква України є справжньою.

"У Біблії написано: "Хто руйнує церкву – того зруйнує Бог". У нас відібрали церкву ще в 1686 році, а світ тепер нам повернув цю церкву. 14 церков світу проголосували за нас. І це дійсно справжня українська церква", – сказав він.

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