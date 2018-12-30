Ще одна церква приєдналася до ПЦУ

У Чернівецькій області парафія церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Карапчів Вижницького району приєднався до Православної церкви України.
Відповідне рішення прийняли 30 грудня на зборах церковних громад, на яких були присутні понад 400 місцевих жителів, передає УНІАН.
Уточнюється, що на заході також перебували до 30 представників УПЦ МП, які заявляли про неприпустимість переходу. Секретар Чернівецької єпархії Московського патріархату Микита говорив, що Об'єднавчого собору нібито не було, після чого прихильники церкви почали бити поклони і молитися.
Священик отець Георгій відповів, що Православна церква України є справжньою.
"У Біблії написано: "Хто руйнує церкву – того зруйнує Бог". У нас відібрали церкву ще в 1686 році, а світ тепер нам повернув цю церкву. 14 церков світу проголосували за нас. І це дійсно справжня українська церква", – сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Парафії почали масово приєднуватися до ПЦУ з Вінниці. Так, спочатку про рішення розповіли парафіяни Свято-Преображенського собору. Митрополит Вінницький і Барський Симеон заявив, що тепер він служить незалежній церкві, і закликав людей слідувати за ним.
19 грудня перша церковна громада Чернівецької області в селі Шишківці Кіцманського району вирішила перейти під патронат ПЦУ.
21 грудня ще три парафії у Вінницькій області перейшли до новоствореної ПЦУ. На цей крок пішли в храмі святої великомучениці Параскеви села Тютьки, а також парафії сіл Рівець і Коло-Михайлівки.
У той же день подібне рішення прийняв перший прихід на Закарпатті у селі Минай.
24 грудня до ПЦУ приєдналися ще три громади УПЦ МП у Львівській області та п'ять – у Вінницькій.
А 26 грудня стало відомо про аналогічне рішення Свято-Миколаївської парафії с. Доброгорща в Хмельницькому районі.
27 грудня приєдналися дві парафії у Вінницькій області та одна у Тернопільській.
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