Ще один "Велюр"! У Черкасах ресторан родини нардепа від СН спіймали на порушенні карантину. Відео

Марина Ліснічук Суспільство 16:44, 5.05.2020 Оновлено: 17:40, 5.05.2020

У Черкасах на ігноруванні правил карантину спіймали ресторан "Бочка", який належить родині депутата від "Слуги народу" Олега Арсенюка.

За словами місцевих жителів, попри заборону на діяльність, заклад продовжує працювати. Відповідне відео у Twitter опублікував користувач Євген (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Як видно з ролика, на парковці там стоїть багато автомобілів. На території грає музика, вільно ходять відвідувачі.

"У Черкасах знайшовся свій "Велюр", що належить родині нардепа від "Слуги Народу" Арсенюка", – прокоментував Євген.

На його запитання один із працівників відповів, що заклад не працює, а вхід на його територію нібито дозволений тільки "для своїх".

"Це клієнти... Не клієнти, а співробітники", – обмовився чоловік, запевняючи, що ворота зачинені й ніхто зі сторонніх людей ресторан не відвідує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти зняли, як у заклад "Велюр" на Льва Толстого в Києві, який належить нардепу від "Слуги народу" Миколі Тищенку, приїжджають політики та представники олігархів.

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