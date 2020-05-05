Ще один "Велюр"! У Черкасах ресторан родини нардепа від СН спіймали на порушенні карантину. Відео
У Черкасах на ігноруванні правил карантину спіймали ресторан "Бочка", який належить родині депутата від "Слуги народу" Олега Арсенюка.
За словами місцевих жителів, попри заборону на діяльність, заклад продовжує працювати. Відповідне відео у Twitter опублікував користувач Євген (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Як видно з ролика, на парковці там стоїть багато автомобілів. На території грає музика, вільно ходять відвідувачі.
"У Черкасах знайшовся свій "Велюр", що належить родині нардепа від "Слуги Народу" Арсенюка", – прокоментував Євген.
На його запитання один із працівників відповів, що заклад не працює, а вхід на його територію нібито дозволений тільки "для своїх".
"Це клієнти... Не клієнти, а співробітники", – обмовився чоловік, запевняючи, що ворота зачинені й ніхто зі сторонніх людей ресторан не відвідує.
Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти зняли, як у заклад "Велюр" на Льва Толстого в Києві, який належить нардепу від "Слуги народу" Миколі Тищенку, приїжджають політики та представники олігархів.