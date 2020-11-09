Ще один український міністр захворів на COVID-19

Борис Бондар Суспільство 16:51, 9.11.2020 Оновлено: 17:00, 9.11.2020

Міністр фінансів Сергій Марченко захворів на коронавірус і перебуває на лікарняному.

Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук під час зустрічі з представниками "Авто Євро Сила". Захід транслювався у Facebook.

За словами Верещук, 9 листопада вона хотіла зустрітися з Марченком, щоб обговорити питання розмитнення імпортних автомобілів, проте міністр зміг розмовляти тільки телефоном.

"Ми звернулися до міністра фінансів. З'ясувалося, що він захворів на COVID-19 і сьогодні на лікарняному", – сказала Верещук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський захворів на коронавірус (COVID-19).

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов захворів на COVID-19.

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