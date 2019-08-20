"Ще один у Небесній Сотні": у Києві помер відомий волонтер, який врятував десятки життів

У мережі повідомили про смерть відомого українського волонтера Ігоря Титоренка, який займався камуфлюванням техніки й озброєння, і врятував не одне життя на Донбасі.

Про трагедію, яка трапилася 17 серпня, написали на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook.

"Боляче, коли йдуть справжні. Зупинилося серце волонтера, друга і патріота Ігоря Титоренка (Антип Петрович), 22.11.1978 – 17.08.2019 року)", – йдеться в повідомленні.

Ігор Титоренко помер у Києві Facebook "Повернись живим"

За словами його колеги, волонтера Julia Aquarius, чоловік мав енциклопедичні знання про зброю, військову справу і міг завжди дати пораду.

"Волонтер, воїн, пошуковик, реконструктор. Зроблений тобою камуфляж врятував не одне життя. Як же "Секта трьох кольорів" тепер? Ігоре, ти робив дуже багато для фронту і був дуже скромним. Таким неправильним і важким здається писати про тебе в минулому часі", – поділилася вона.

Волонтер "Антип" помер у Києві Facebook Julia Aquarius

Волонтер Ігор Титоренко помер у Києві Facebook Julia Aquarius

Ігор Титоренко займався камуфлюванням озброєння Facebook Julia Aquarius

Ігор Титоренко помер у Києві Facebook Julia Aquarius

Похорон волонтера призначено на 21 серпня. Він пройде в Києві на Байковому кладовищі.

Користувачі в коментарях залишили слова жалю і вдячності за все, що Титоренко зробив для української армії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Запоріжжі від тривалої хвороби помер відомий український волонтер Антон Горбенко.

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