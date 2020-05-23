Ще один регіон України пом'якшив особливий режим в'їзду і виїзду: як буде працювати
У Чернівецькій області пом’якшили особливий режим в’їзду та виїзду.
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Як повідомив у Facebook голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук, було відновлено проїзд приватного транспорту та міжобласне сполучення.
"КПП на кордонах області продовжать роботу до 25 травня з метою моніторингу, контролю за переміщенням та інформування осіб в разі потреби", – зазначив він.
Осачук наголосив, що таке рішення не є підставою для послаблення протиепідемічних заходів в області.
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