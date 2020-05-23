Ще один регіон України пом'якшив особливий режим в'їзду і виїзду: як буде працювати

У Чернівецькій області пом’якшили особливий режим в’їзду та виїзду.

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Як повідомив у Facebook голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук, було відновлено проїзд приватного транспорту та міжобласне сполучення.

На Буковині відновлено проїзд приватного транспорту та міжобласне сполучення

"КПП на кордонах області продовжать роботу до 25 травня з метою моніторингу, контролю за переміщенням та інформування осіб в разі потреби", – зазначив він.

Осачук наголосив, що таке рішення не є підставою для послаблення протиепідемічних заходів в області.

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