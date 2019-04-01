"Ще доля не пропала": Забужко обнадіяла українців прогнозом про вибори

Українцям не варто сприймати підсумки першого туру виборів як вирішальні. Адже є великий шанс, що у другому турі ситуація кардинально зміниться.

Таку думку висловила українська письменниця Оксана Забужко на своїй сторінці у Facebook. При цьому вона визнала, що на першому етапі боротьби за своє майбутнє українці надали перевагу телевізору перед холодильником.

"Чому всі так схарапудилися? Невже дійсно не вірили, що в нас у "битві телевізора з холодильником" може перемагати телевізор, тільки в дзеркально протилежній російській розкладці? Правило керованого розуму №2: коли холодильник повний, а телевізор стверджує тобі, що порожній і ти "ніколи ще так погано не жив", — вір телевізору!" — із сарказмом пише вона.

Забужко також нагадала суспільству, що Майданом 2013-2014 років Україна "зірвала стоп-кран" потяга, який на всіх парах мчав у прірву.

Оксана Забужко Facebook Оксани Забужко

"Війна за "новий світовий порядок" нарешті стала дійсністю. І я щаслива, що моя країна — цілісна, як "колективний індивід" і "колективна душа", коли її прийшли вбивати, не дезертирувала, не колаборувала, і вирішальною для історичної дії "критичною масою" одиниць, таки, незважаючи на брак довіри до влади (а також наполегливе інформ-прокапування "це не твоя війна"), поплювала в долоні і взялася за оборону, ясно розгледівши під російським триколором свою смерть", — зазначила письменниця.

Вона висловила впевненість у тому, що, незважаючи ні на що, повзучій окупації зі споротими нашивками не вдалося повністю розкласти український народ до стану "біомаси".

"Відсотка "заражених" виявилося недостатньо. А це, зі свого боку, означає, що зусилля на цьому фронті надалі будуть подвоєні. Ось вони і стали подвоєні. Ще й як! І ніхто їм особливо не пручався. Тому нічого несподіваного не відбулося, могло бути гірше. "Відсоток заражених", хоч і загрозливо високий, ще все ж таки у нас, тьху-тьху, сумісний з життєвими показниками — ще наша доля не пропала. Стоїмо", — з оптимізмом підсумувала Забужко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Забужко написала, що в момент, коли українці отримали історичний шанс повністю змінити долю держави, вони ризикують бездумно перекреслити всі результати боротьби за незалежність на виборах. Письменниця вважає, що деякі виборці стягують країну назад у "вселенську дупу".

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