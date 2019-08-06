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"Щастя та Станиця наші!" В "ЛНР" вибухнули новими претензіями до України. Відео

1.2т Читати матеріал російською

Представники "ЛНР" влаштували перепалку з українською стороною, заявляючи претензії на населені пункти Щастя та Станиця Луганська, де терористи перешкоджають розмінуванню моста.

Відповідне відео інциденту опублікував 5 канал (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, Владислав Дейнего і Ольга Кобцева з "республіки" прибули на підконтрольну українську територію для зустрічі з представниками ООН і намагалися довести главі Станично-Луганської РДА Юрію Золкіну, що вони на "своїй українській землі".

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У "ЛНР" заявили права на Щастя і Станицю

У "ЛНР" заявили права на Щастя і Станицю

Скріншот із відео

"Згідно з Мінським домовленостями, Станиця і Щастя наші", – заявив Дейнего. Кобцева в свою чергу почала провокувати представника України.

Вона постійно перебивала Золкіна, заявляючи, що у нього немає повноважень із нею спілкуватися. Коли голова РДА перейшов на українську мову, жінка і зовсім закотила істерику.

"Якщо ваші українські сайти покажуть це відео і сфабрикують якусь провокаційну заяву, я покажу його в Мінську!" – вибухнула вона.

Ольга Кобцева

Ольга Кобцева

Скріншот з відео

"Язичок прикуси!" – звернулася Кобцева до Золкіна і, не бажаючи продовжувати розмову, відійшла в бік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що терористи не прибрали блокпост і не виконали частину Мінських угод із розведення сил у Станиці Луганській. Вони використовували ситуацію, щоб провести розвідку на підконтрольній Україні території.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Крым и Донбасс Украина! смерть окупантам! война до полной победы! Зеленского на Зону!
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