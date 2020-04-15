Щасливі спілкуються годину на день: соціолог розповів, як карантин позначився на українцях

Тимур Григоренко Суспільство 11:28, 15.04.2020 Оновлено: 11:32, 15.04.2020

Карантин в Україні через COVID-19 приніс як позитивні, як і негативні результати для українців.

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Про це в інтерв'ю "КП в Україні" розповів заступник директора Інституту соціології НАН України, доктор філософських наук Євген Головаха.

"Почну з позитиву: залишившись вдома, батьки отримали можливість більше спілкуватися зі своїми дітьми, і це хороший стимул для психоемоційного розвитку підростаючого покоління. Негатив – це почастішали випадки сімейного насильства і, як наслідок, зростання статистики розлучень в перспективі", – зазначив він.

Карантин в Україні

Головаха розповів, що згідно з дослідженням, найщасливіші сім'ї ті, де чоловік і дружина спілкуються лише одну годину на добу.

"Самі нещасні – це коли спілкування обчислюється хвилинами або подружжя змушене багато часу проводити разом", – додав учений.

Головаха сказав, що уникнути злоби і сварок в сім'ї з людьми повинні працювати психологи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше психологи дали поради, як пережити самоізоляцію під час пандемії COVID-19.

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