А улюблений мої аргументи "люди перестануть довіряти" і "сбушники розвели народ як котят".
4 червня журналісту Сущенку оголосять 14 років ув’язнення в російській тюрмі. Де ж ці репортери без кордонів і заяви про маніпуляції слідчого комітету?
Павло Шаройко отримав 8 років білоруської в’язниці за "шпигунство". Де це глибоке обурення і глибоке занепокоєння від типової розкішниці Оксани із офісу Амнесті Інтернешенел?
Недавно "Крим Реалії" питали киян на вулиці, хто такий Сенцов, так люди відповідали: співак, телеведучий і депутат. Може, не прищемленим его треба трусити, а перейматися списком Сенцов+64 і доносити це грантовим друзям-іноземцям, про чиє самопочуття так хвилюються із учорашнього вечора наші любі єврожурналісти.
Я уже мовчу про історії, коли люди просто зникають безслідно. Ви в курсі, хто такий Тимур Шеймарданов, який зник у травні 2014, а минулого року його ж маленький син отримав відзнаку від ВМС за те, що батько вивіз 2000 військових на материк? Так, от про цю людину немає інформації після 26.05.2014. Взагалі. Є сенс розказати улюбленим іноземцям, що трапляється, коли СБУ про*об*вало, чи як кримське — пачками брало російські паспорти, і тоді включається репресивна гебістська машина.
Взагалі, якщо хтось дуже хоче бути в курсі операцій СБУ проти РФ, варто іти туди працювати. Але конкретно у цьому відділі платять небагато і ви матимете максимум квартиру в Броварах і, може, поїдете за путівкою на Азовське море.
Нью-йоркські селфі там не в моді.
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