А улюблений мої аргументи "люди перестануть довіряти" і "сбушники розвели народ як котят".

4 червня журналісту Сущенку оголосять 14 років ув’язнення в російській тюрмі. Де ж ці репортери без кордонів і заяви про маніпуляції слідчого комітету?

Павло Шаройко отримав 8 років білоруської в’язниці за "шпигунство". Де це глибоке обурення і глибоке занепокоєння від типової розкішниці Оксани із офісу Амнесті Інтернешенел?

Недавно "Крим Реалії" питали киян на вулиці, хто такий Сенцов, так люди відповідали: співак, телеведучий і депутат. Може, не прищемленим его треба трусити, а перейматися списком Сенцов+64 і доносити це грантовим друзям-іноземцям, про чиє самопочуття так хвилюються із учорашнього вечора наші любі єврожурналісти.

Я уже мовчу про історії, коли люди просто зникають безслідно. Ви в курсі, хто такий Тимур Шеймарданов, який зник у травні 2014, а минулого року його ж маленький син отримав відзнаку від ВМС за те, що батько вивіз 2000 військових на материк? Так, от про цю людину немає інформації після 26.05.2014. Взагалі. Є сенс розказати улюбленим іноземцям, що трапляється, коли СБУ про*об*вало, чи як кримське — пачками брало російські паспорти, і тоді включається репресивна гебістська машина.

Взагалі, якщо хтось дуже хоче бути в курсі операцій СБУ проти РФ, варто іти туди працювати. Але конкретно у цьому відділі платять небагато і ви матимете максимум квартиру в Броварах і, може, поїдете за путівкою на Азовське море.

Нью-йоркські селфі там не в моді.