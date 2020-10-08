СБУ звернулася до Google та Apple через "ВКонтакте"

СБУ звернулась до компаній Google та Apple з вимогою вжити заходів щодо застосунку російської соцмережі "ВКонтакте", яка знайшла технічну можливість обходити блокування в Україні.

Як йдеться у відповіді пресцентру СБУ на журналістський запит "Укрінформу", в ході моніторингу встановлено, що окремі компанії в обхід заборон вживають заходів, спрямованих на забезпечення користувачам можливості оминати блокування російських ресурсів без використання додаткового програмного забезпечення, зокрема, через застосунки мобільних пристроїв.

"За ініціативи СБУ поінформовано іноземні компанії Google, LLC і Apple Inc. щодо поширення на їхніх сервісах Play Market і App Store мобільних додатків, розроблених юридичними особами, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)", – повідомили в спецслужбі.

Також СБУ з метою припинення доступу до заборонених на території України ресурсів/сервісів звернулася до МЗС України з проханням поінформувати іноземних партнерів щодо необхідності приведення діяльності компанії Google і Apple відповідно до вимог українського законодавства.

Водночас в СБУ зауважили, що санкційне законодавство України містить серйозні прогалини, оскільки не передбачає деяких видів санкцій та не визначає державні органи, відповідальні за реалізацію конкретних видів санкцій.

Крім того, чинним законодавством не врегульовано порядок та механізм виконання такого виду санкцій, як заборона Інтернет-провайдерам надавати послуги з доступу користувачів до ресурсів/сервісів, в тому числі до субдоменів.

"Вирішити окремі зазначені проблемні питання передбачається законопроектом №4002, до якого Службою безпеки України на адресу Верховної Ради України надіслано пропозиції та зауваження", – йдеться в повідомленні.

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