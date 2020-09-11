СБУ "знешкодила диверсантів" у Маріуполі. Фото

Юрій Сергієнко Суспільство 21:10, 11.09.2020

Служба безпеки провела в Маріуполі антитерористичні навчання, в рамках яких були знешкоджені умовні диверсанти.

Тренування проходило на декількох стратегічних об'єктах міста в умовах, максимально наближених до реальних, і тривало два дні, повідомляється на сайті СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Маріуполі відбулися навчання з запобігання диверсії.

"Головною метою навчальних заходів була перевірка і підвищення рівня міжвідомчої взаємодії в умовах диверсійної і терористичної загрози", – йдеться в повідомленні.

До навчань залучили представників регіональних підрозділів Збройних сил України, Служби безпеки, Національної гвардії, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, органів державної влади та місцевого самоврядування.

В рамках навчань в Маріуполі "знешкодили диверсантів".

Був відпрацьований алгоритм спільних дій з нейтралізації "злочинців", які за легендою планували здійснити диверсію в місті і захопити судно в Маріупольському порту.

"Силовики провели комплекс оперативно-розшукових, контррозвідувальних та фільтраційних заходів по виявленню і знешкодженню умовних диверсантів", – відзначили в СБУ.

У Маріуполі в рамках навчань не дали захопити судно.

Керівництво штабу Антитерористичного центру спецслужби зазначило, що завдання було виконано ефективно, а також дало рекомендації щодо підвищення рівня готовності до протидії терористичним загрозам.

Навчання в Маріуполі тривали два дні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні бійці ЗСУ і полку "Азов" провели в Маріуполі масштабні військові навчання зі знищення ворога на лінії фронту.

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