СБУ знайшла величезний арсенал зброї в схованці на Луганщині. Фото

СБУ знайшла величезний арсенал зброї в схованці на Луганщині. Колаж

На Луганщині співробітники Служби безпеки України виявили підземну схованку з великою кількістю засобів військової поразки.

Гранатомети, артилерійські снаряди, протипіхотні міни та гранати були заховані поблизу житлових будинків в селі Колядівка Новоайдарського району, повідомили в пресслужбі СБУ.

"Оперативники спецслужби вилучили зі схованки два гранатомета РПГ-22, 66 артилерійських снарядів, вісім протипіхотних гранат різних модифікацій, протитанкову міну ТМ-62 (вага тротилу – 7,5 кілограм) і понад 7000 набоїв різного калібру", – повідомили в СБУ.

Арсенал зброї знайшли у схованці. СБУ

Правоохоронці почали перевірку інформації про причетність бойовиків "Л/ДНР" до облаштування схованки. Знайдене озброєння передали групі розмінування для знищення.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Снаряди були заховані під землею. СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Служба безпеки затримала в декількох областях України членів угруповання, які займалася підробкою паспортів країн ЄС для іноземців.

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