СБУ знайшла у схованках "Л/ДНР" понад 137 кг вибухівки та майже 100 тис. боєприпасів. Фото

Протягом 2020 року Служба безпеки України у районі проведення операції Об’єднаних сил вилучила зі схронів бойовиків понад 137 кілограмів тротилу, пластиду і артилерійського пороху, більш ніж 40 одиниць вогнепальної зброї та майже 100 тисяч боєприпасів.

Як повідомила пресслужба СБУ, під час спецоперацій правоохоронці затримали учасників трьох міжрегіональних організованих угруповань, які займалися нелегальним збутом засобів ураження, зокрема і представникам кримінальних кіл. 13-ти фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Двох зловмисників засуджено до різних термінів ув’язнення.

Зокрема, на Луганщині співробітники СБУ викрили три схрони зі зброєю та боєприпасами, закладених диверсійною групою незаконних збройних формувань. Зі схованок, облаштованих за місцем проживання ватажка бойовиків та у лісосмузі поблизу Лисичанська, вилучено тротил, запали, гранати РГД і Ф-1, автомат Калашникова, пістолет і велику кількість набоїв.

"У ході слідства встановлено причетність диверсантів до мінування мостів, а також ділянок залізничних та автошляхів у Лисичанському і Попаснянському районах. Трьом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ст. 113, ч. 2 ст. 260, ст. 263 Кримінального кодексу України. Одного з фігурантів заарештовано, наразі він перебуває під вартою. Інших учасників групи оголошено у розшук", – розповіли в СБУ.

Також на Донеччині зі схрону, обладнаного у приватному будинку мешканця Бахмута, бойовика бандугруповань, правоохоронці вилучили протитанкову міну ТМ-62М, ручний протитанковий гранатомет, 5 підствольних гранат і 10 корпусів від гранат Ф-1 та РГД-5. Також виявлено детонатор для міни МВЧ-62, дев’ять запалів УЗРГМ і УЗРГМ-2 та 600 патронів калібру 5,45 мм.

"За оперативною інформацією, зловмисник брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Наразі він переховується від слідства на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей", – повідомили в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше контррозвідники Служби безпеки України виявили в Донецькій області схрон з вибухівкою і військовими засобами ураження, який представники так званого "МДБ ДНР" планували використовувати для здійснення терактів на мирній території країни.