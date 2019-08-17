СБУ затримала небезпечного кримінального авторитета: всі подробиці

Співробітники СБУ у Івано-Франківській області викрили "кримінального авторитета" на систематичному вимаганні великих сум грошей з представників комерційних структур.

Зокрема мова йде про вимагання рекетиром з підприємця сімдесяти тисяч доларів. Про це стало відомо на офіційному сайті Служби безпеки України.

Оперативники спецслужби встановили, що раніше неодноразово судимий за тяжкі злочини, в тому числі контрабанду наркотиків і вимагання, уродженець Калуша штучно створював приводи для "вибивання" неіснуючих боргів з підприємців.

СБУ затримала небезпечного кримінального авторитета ssu.gov.ua

У разі несплати грошей зловмисник погрожував комерсантам насильством і фізичною розправою.

Під час спецоперації правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України на одній з центральних вулиць Калуша при отриманні чергового "траншу" в розмірі десять тисяч доларів США.

СБУ затримала небезпечного кримінального авторитета ssu.gov.ua

Фігуранту справи оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Готується обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Заходи по викриттю та затриманню зловмисника проводилися спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури області.

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