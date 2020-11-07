СБУ відкрила провадження проти Шарія через карту України без Криму: блогер відреагував

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти прокремлівського блогера Анатолія Шарія через посягання на територіальну цілісність України.

Про це повідомив народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко в Telegram. Він опублікував фото відповіді СБУ на його звернення з вимогою дати правову оцінку діям Шарія.

Як пояснив Гончаренко, раніше блогер опублікував відео на YouTube з прев'ю, де карта України була без Криму і частини Луганської та Донецької областей.

"У документі повідомляється, що в зв'язку з цим ведеться досудове розслідування за частиною 1 статті 110 Конституції "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України", – зазначив нардеп.

Він заявив, що "такі люди, як Шарій, своїми діями і закликами загрожують суверенітету нашої держави і на це не можна закривати очі".

Зі свого боку Шарій у своєму Telegram-каналі заявив, що відкриття провадження проти нього – це "дуже добре".

"Отже, СБУ відкрила на мене справу за тяжкою статтею "Посягання на територіальну цілісність України". Стаття передбачає 10-15 років ув'язнення. Справу відкрито.. за картинку до ролика на YouTube. Я думаю, це дуже добре. Чому – потім скажу. Давайте більше", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шарій розповів, що в Офісі президента України нібито замовили його вбивство.