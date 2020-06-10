СБУ закликали зберегти дієвий механізм протидії корупції

Після реформи Служба безпеки України має зберегти дієві інструменти для протидії корупції, яка часто використовується як елемент гібридної війни проти України.

Таку думку висловив заступник керівника з питань реформування СБУ Сергій Пунь у своїй статті для вітчизняних ЗМІ, передає пресцентр СБУ. На його переконання, корупція – це, зокрема, одна із загроз національній безпеці, адже російські спецслужби цілком здатні використовувати корупційні інструменти у своїх цілях.

Пунь навів приклад, коли з боку РФ були активні спроби реалізувати проєкт "м’якої федералізації" в Україні. У межах цього проєкту планувалося підкуповувати депутатів місцевих рад для прийняття рішень про економічну автономію територій.

Сергій Пунь ssu.gov.ua

За словами Пуня, протидія таким проявам має носити комплексний характер, а СБУ – застосовувати методи спецслужб.

"Така робота дуже глибока й тонка. І це, однозначно, парафія Служби безпеки. Бо на перший план виходить, власне, не стільки корупційне правопорушення, як розвідувально-підривна діяльність", – зазначив він.

На переконання Пуня, розслідуванням корупційних злочинів, дійсно, повинні займатися антикорупційні органи, але ті питання, що стосуються державної безпеки, слід залишити у компетенції Служби. При цьому має існувати конструктивна кооперація між СБУ та антикорупційними органами.

Нагадаємо, що проєкт закону "Про Службу безпеки України" подано президентом до парламенту 10 березня. Він містить системні нововведення, які дозволять українській спецслужбі перейти на якісно інший рівень у своїй діяльності. У травні Верховна Рада розглянула проєкт закону і направила на повторне перше читання у комітетах. Наразі робота над текстом проєкту триває на базі профільного комітету ВР із залученням експертних представників міжнародних партнерів та громадського сектору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, контррозвідники Служби безпеки України викрили генерального директора одного з державних підприємств концерну "Укроборонпром" на розголошенні державної таємниці.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!