СБУ влучно привітала окупантів із Днем Росії. Фото
Служба безпеки України долучилась до кампанії тролінгу країни-агресорки у День Росії. Вона опублікувала фото мурала з гербом своєї контррозвідки біля російської дипломатичної установи у Харкові.
Відповідна світлина з'явилася на офіційній сторінці СБУ у Facebook. У відомстві жартома зазначили, що це їхнє "привітання" загарбникам.
"Біля російського посольства у Києві та консульств у Одесі й Львові з’явились білборди з гербом контррозвідки Служби безпеки України. А у Харкові – гарний патріотичний мурал. Привіт від СБУ до так званого "Дня РФ", – написала українська спецслужба у повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Харкові на будинку, розташованому навпроти консульства Росії, намалювали мурал з емблемою контррозвідки Служби безпеки України.
Згодом журналіст Андрій Цаплієнко показав фото та відео із білбордами з такою ж символікою поблизу дипустанов РФ у Києві, Львові та Одесі.
Нагадаємо, партія "Опозиційна платформа – За життя", яку очолює Віктор Медведчук, привітала країну-агресорку з Днем Росії на своєму сайті.