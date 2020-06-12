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12 червня • оновлено в 11:54
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СБУ влучно привітала окупантів із Днем Росії. Фото

1.2т
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Служба безпеки України долучилась до кампанії тролінгу країни-агресорки у День Росії. Вона опублікувала фото мурала з гербом своєї контррозвідки біля російської дипломатичної установи у Харкові.

Відповідна світлина з'явилася на офіційній сторінці СБУ у Facebook. У відомстві жартома зазначили, що це їхнє "привітання" загарбникам.

"Біля російського посольства у Києві та консульств у Одесі й Львові з’явились білборди з гербом контррозвідки Служби безпеки України. А у Харкові – гарний патріотичний мурал. Привіт від СБУ до так званого "Дня РФ", – написала українська спецслужба у повідомленні.

Мурал на честь контррозвідки СБУ біля консульства Росії у Харкові

Мурал на честь контррозвідки СБУ біля консульства Росії у Харкові

Facebook СБУ

СБУ влучно привітала окупантів із Днем Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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