СБУ влучно привітала окупантів із Днем Росії. Фото

Служба безпеки України долучилась до кампанії тролінгу країни-агресорки у День Росії. Вона опублікувала фото мурала з гербом своєї контррозвідки біля російської дипломатичної установи у Харкові.

Відповідна світлина з'явилася на офіційній сторінці СБУ у Facebook. У відомстві жартома зазначили, що це їхнє "привітання" загарбникам.

"Біля російського посольства у Києві та консульств у Одесі й Львові з’явились білборди з гербом контррозвідки Служби безпеки України. А у Харкові – гарний патріотичний мурал. Привіт від СБУ до так званого "Дня РФ", – написала українська спецслужба у повідомленні.

Мурал на честь контррозвідки СБУ біля консульства Росії у Харкові Facebook СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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