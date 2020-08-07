СБУ викрила ексвійськового, який агітував терористів до порушення "тиші" на Донбасі

Служба безпеки України викрила у Сумах колишнього військовослужбовця, який у російських соцмережах агітував терористів незаконних збройних формувань до порушення режиму "тиші".

Про це повідомили у пресцентрі СБУ. За даними спецслужби, деструктивні матеріали він розміщував на персональних сторінках із майже тисячною аудиторією підписників у російській соціальній мережі.

"Зокрема, він публічно закликав учасників незаконних збройних формувань до ведення активних бойових дій та порушення режиму тиші на лінії розмежування", – зазначається в повідомленні.

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

За результатами обшуків за місцем проживання відставника правоохоронці вилучили комп`ютер та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Крім того, за даними СБУ, підозру у сприянні терористичній організації оголошено сепаратистському інтернет-агітатору з Кіровоградщини. Мешканець Олександрійського району адміністрував спільноти у соцмереж для збору фінансової допомоги бойовикам.

Нагадаємо, СБУ затримала кулеметника незаконних збройних формувань, який воював проти українських військовослужбовців на Донбасі. З 2014 року він був у складі так званого батальйону "Схід" і брав участь в боях в районі Донецького аеропорту, а також Авдіївки і Пєсков

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки затримала в Сєвєродонецьку колишнього українського чиновника, який є одним з ключових організаторів так званого референдуму зі створення "ЛНР".