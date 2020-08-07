СБУ викрила ексвійськового, який агітував терористів до порушення "тиші" на Донбасі.

Служба безпеки України викрила у Сумах колишнього військовослужбовця, який у російських соцмережах агітував терористів незаконних збройних формувань до порушення режиму "тиші".

Про це повідомили у пресцентрі СБУ. За даними спецслужби, деструктивні матеріали він розміщував на персональних сторінках із майже тисячною аудиторією підписників у російській соціальній мережі.

"Зокрема, він публічно закликав учасників незаконних збройних формувань до ведення активних бойових дій та порушення режиму тиші на лінії розмежування", – зазначається в повідомленні.

СБУ викрила ексвійськового, який агітував терористів до порушення "тиші" на Донбасі ssu.gov.ua

СБУ викрила ексвійськового, який агітував терористів до порушення "тиші" на Донбасі ssu.gov.ua

За результатами обшуків за місцем проживання відставника правоохоронці вилучили комп`ютер та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Крім того, за даними СБУ, підозру у сприянні терористичній організації оголошено сепаратистському інтернет-агітатору з Кіровоградщини. Мешканець Олександрійського району адміністрував спільноти у соцмереж для збору фінансової допомоги бойовикам.

Нагадаємо, СБУ затримала кулеметника незаконних збройних формувань, який воював проти українських військовослужбовців на Донбасі. З 2014 року він був у складі так званого батальйону "Схід" і брав участь в боях в районі Донецького аеропорту, а також Авдіївки і Пєсков

СБУ викрила ексвійськового, який агітував терористів до порушення "тиші" на Донбасі ssu.gov.ua

СБУ викрила ексвійськового, який агітував терористів до порушення "тиші" на Донбасі ssu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки затримала в Сєвєродонецьку колишнього українського чиновника, який є одним з ключових організаторів так званого референдуму зі створення "ЛНР".