СБУ відпустила російських моряків: з'явилася несподівана реакція українців

Українці схвалили рішення СБУ відпустити російських моряків, які були затримані на скандальному танкері NEYMA.

Про це свідчать результати опитування на OBOZREVATEL, участь в якому взяли майже 18 тисяч читачів.

Про те, що СБУ прийняла правильне рішення, заявили 58% "Ми - цивілізовані люди, все по закону", - зазначили вони.

18% виступили проти, заявивши, що росіян можна було б обміняти на полонених українських моряків. Ще 14% вказали, що росіян треба було взяти в полон. "З ворогом - їх же методами", - відповіли вони.

Решта 10% вважають, що такий крок СБУ лише ще більше погіршив ситуацію між Росією і Україною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії тут же відреагували погрозами на затримання танкера, назвавши дії СБУ "піратством".

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