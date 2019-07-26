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СБУ відпустила російських моряків: з'явилася несподівана реакція українців

5.3т Читати матеріал російською

Українці схвалили рішення СБУ відпустити російських моряків, які були затримані на скандальному танкері NEYMA.

Про це свідчать результати опитування на OBOZREVATEL, участь в якому взяли майже 18 тисяч читачів.

Про те, що СБУ прийняла правильне рішення, заявили 58% "Ми - цивілізовані люди, все по закону", - зазначили вони.

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18% виступили проти, заявивши, що росіян можна було б обміняти на полонених українських моряків. Ще 14% вказали, що росіян треба було взяти в полон. "З ворогом - їх же методами", - відповіли вони.

Решта 10% вважають, що такий крок СБУ лише ще більше погіршив ситуацію між Росією і Україною.

СБУ відпустила російських моряків: з'явилася несподівана реакція українців

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії тут же відреагували погрозами на затримання танкера, назвавши дії СБУ "піратством".

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Похоже что СБУшники рассчитывали что на танкере будет находиться тот же экипаж что и тогда когда укр. мокряки устраивали провокацию в Керченском проливе и можно будет их использовать для шантажа РФ. Однако вышло все не так как хотелось
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Крымчанин Юрий, российский люмпен самый умный , он чечену в год плотит 1500000000 доляров и построил фонтан за стоимостью 1000 школ . отстроил грозный за 3 дня супер, списал все долги коммуналки и по газу коммерсантам , и убыл 50000 иванов что бы не лезли к ним с своим языком защитой и т, д. ху,,,,,,,,,шантаж не получился в ивана и плотит мзду ,
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Крымчанин Юрий:"Похоже что СБУшники рассчитывали что на танкере будет находиться тот же экипаж что и тогда ...Однако вышло все не так как хотелось". Но хитрые россияне их обманули: те моряки, которые раньше были на танкере, теперь могут выезжать не дальше Воронежа.
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Можно бы и по ебалу получить, ладно хоть чутка разобрались
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Шапиро Женька, да силу, точно так же как США
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Малахoв Егор:"Можно бы и по ебалу получить" Всё таки интересный народ россияне! Не виновных не арестовывают лишь тогда, когда за это можно получить и считают, что невиновных можно освободить лишь из страха. Только силу, что ли понимаете в "великой России"?
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