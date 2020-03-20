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20 березня • оновлено в 22:57
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СБУ розвіяла основні міфи про коронавірус та карантин. Інфографіка

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Служба безпеки розвіяла основні міфи про ситуацію з коронавірусом та карантином в Україні.

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СБУ розвіяла основні міфи про коронавірус та карантин. Інфографіка

ubr.ua

Спецслужба опублікувала на своїй сторінці у Facebook спеціальні картки, на яких докладно описує, що відбувається у країні насправді (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

"Зараз існує багато міфів про ситуацію з COVID-19. Ми зібрали інформацію про реальний стан справ", – сказано в повідомленні.

Перший фейк - в Україні введено надзвичайний стан

Тільки в деяких областях діє режим надзвичайної ситуації, який передбачає більш легкі обмеження і правила, ніж при надзвичайному стані.

Станом на 20 березня, НС введена в Київській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Житомирській областях.

СБУ розвіяла основні міфи про коронавірус та карантин. Інфографіка

СБУ

Другий фейк – в Україні продовольча криза

Митниця пропускає вантажівки в підвищеному режимі. Тільки з початку березня в країну ввезено на 40 тисяч тонн продуктів, ніж за цей же період 2019 року.

"Не дивлячись на штучний ажіотаж, полиці магазинів регулярно поповнюються", – підкреслили в СБУ.

СБУ розвіяла основні міфи про коронавірус та карантин. Інфографіка

СБУ

Третій фейк – в лікарнях лікують тільки хворих на коронавірус, а всіх інших – ні

Кожен, кому необхідна допомога, обов'язково її отримує. Йдеться виключно про перенесення планових заходів і операцій, відстрочка яких не несе серйозних ризиків для пацієнтів.

СБУ розвіяла основні міфи про коронавірус та карантин. Інфографіка

СБУ

Четвертий фейк – діє заборона на пересування, буде введена комендантська година

Ніякої заборони немає. Обмежені міжміські транспортні перевезення. Також рекомендовано обмежити проїзд в громадському транспорті та дотримуватися домашнього карантину. Ніхто не забороняє використовувати власні автомобілі.

Правоохоронці фіксують порушників карантину – це в більшості випадків перевізники, які продовжують працювати.

Адміністративна відповідальність введена тільки для заражених коронавірусів, які самовільно залишили місце карантину.

СБУ розвіяла основні міфи про коронавірус та карантин. Інфографіка

СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України вирішив ввести режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Таким чином, в країні вже п'ять областей з режимом НС (до цього ввели в Житомирській, Чернівецькій і Київській) плюс столиця.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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