Служба безпеки розвіяла основні міфи про ситуацію з коронавірусом та карантином в Україні.
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ubr.ua
Спецслужба опублікувала на своїй сторінці у Facebook спеціальні картки, на яких докладно описує, що відбувається у країні насправді (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).
"Зараз існує багато міфів про ситуацію з COVID-19. Ми зібрали інформацію про реальний стан справ", – сказано в повідомленні.
Перший фейк - в Україні введено надзвичайний стан
Тільки в деяких областях діє режим надзвичайної ситуації, який передбачає більш легкі обмеження і правила, ніж при надзвичайному стані.
Станом на 20 березня, НС введена в Київській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Житомирській областях.
СБУ
Другий фейк – в Україні продовольча криза
Митниця пропускає вантажівки в підвищеному режимі. Тільки з початку березня в країну ввезено на 40 тисяч тонн продуктів, ніж за цей же період 2019 року.
"Не дивлячись на штучний ажіотаж, полиці магазинів регулярно поповнюються", – підкреслили в СБУ.
СБУ
Третій фейк – в лікарнях лікують тільки хворих на коронавірус, а всіх інших – ні
Кожен, кому необхідна допомога, обов'язково її отримує. Йдеться виключно про перенесення планових заходів і операцій, відстрочка яких не несе серйозних ризиків для пацієнтів.
СБУ
Четвертий фейк – діє заборона на пересування, буде введена комендантська година
Ніякої заборони немає. Обмежені міжміські транспортні перевезення. Також рекомендовано обмежити проїзд в громадському транспорті та дотримуватися домашнього карантину. Ніхто не забороняє використовувати власні автомобілі.
Правоохоронці фіксують порушників карантину – це в більшості випадків перевізники, які продовжують працювати.
Адміністративна відповідальність введена тільки для заражених коронавірусів, які самовільно залишили місце карантину.
СБУ
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України вирішив ввести режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Таким чином, в країні вже п'ять областей з режимом НС (до цього ввели в Житомирській, Чернівецькій і Київській) плюс столиця.
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