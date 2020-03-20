Служба безпеки розвіяла основні міфи про ситуацію з коронавірусом та карантином в Україні.

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ubr.ua

Спецслужба опублікувала на своїй сторінці у Facebook спеціальні картки, на яких докладно описує, що відбувається у країні насправді (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

"Зараз існує багато міфів про ситуацію з COVID-19. Ми зібрали інформацію про реальний стан справ", – сказано в повідомленні.

Перший фейк - в Україні введено надзвичайний стан

Тільки в деяких областях діє режим надзвичайної ситуації, який передбачає більш легкі обмеження і правила, ніж при надзвичайному стані.

Станом на 20 березня, НС введена в Київській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Житомирській областях.

СБУ

Другий фейк – в Україні продовольча криза

Митниця пропускає вантажівки в підвищеному режимі. Тільки з початку березня в країну ввезено на 40 тисяч тонн продуктів, ніж за цей же період 2019 року.

"Не дивлячись на штучний ажіотаж, полиці магазинів регулярно поповнюються", – підкреслили в СБУ.

СБУ

Третій фейк – в лікарнях лікують тільки хворих на коронавірус, а всіх інших – ні

Кожен, кому необхідна допомога, обов'язково її отримує. Йдеться виключно про перенесення планових заходів і операцій, відстрочка яких не несе серйозних ризиків для пацієнтів.

СБУ

Четвертий фейк – діє заборона на пересування, буде введена комендантська година

Ніякої заборони немає. Обмежені міжміські транспортні перевезення. Також рекомендовано обмежити проїзд в громадському транспорті та дотримуватися домашнього карантину. Ніхто не забороняє використовувати власні автомобілі.

Правоохоронці фіксують порушників карантину – це в більшості випадків перевізники, які продовжують працювати.

Адміністративна відповідальність введена тільки для заражених коронавірусів, які самовільно залишили місце карантину.

СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України вирішив ввести режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Таким чином, в країні вже п'ять областей з режимом НС (до цього ввели в Житомирській, Чернівецькій і Київській) плюс столиця.

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