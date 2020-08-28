СБУ показала зворушливі фільми про кращих снайперів "Альфи", загиблих на Донбасі

Національна академія Служби безпеки України підготувала зворушливі сюжети про спецпризначенців Центру спеціальних операцій "А"Дениса Волочаєва та Дмитра Каплунова, які загинули на Донбасі.

Як повідомила пресслужба СБУ, ролики приурочили до Дня пам’яті захисників України, який відзначається в Україні 29 серпня. Нагадаємо, обидва офіцери загинули від вибуху міни 1 грудня 2019 року на сході України під час виконання контрдиверсійного бойового завдання (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Денис Волочаєв на війні Пресслужба СБУ

Дмитро Каплунов у зоні ООС Пресслужба СБУ

"На рахунку офіцерів – десятки ротацій і сотні операцій. Від самого початку російської агресії на Донбасі вони брали активну участь у захопленні злочинців і протидії диверсійно-розвідувальним групам бойовиків, які намагалися проникнути через лінію зіткнення у тил українських бійців та у мирні регіони для здійснення терактів. Полковники СБУ Денис Волочаєв та Дмитро Каплунов були одними з кращих снайперів України, здобували переможні та призові місця на міжнародних змаганнях зі снайпінгу серед військових і правоохоронців", – написали у повідомленні.

Полковники Волочаєв та Каплунов із побратимами Пресслужба СБУ

Фільми про Героїв, створені за сприяння Центру спеціальних операцій "А" та родин загиблих, висвітлюють життєвий і бойовий шлях офіцерів. Їхні колеги та рідні розповіли, якими були наші захисники на службі та вдома, чим захоплювались, чого прагнули і як багато ладні були віддати за мир.

Крім того, у відео, присвяченому полковнику Волочаєву, є фрагменти його інтерв’ю у 2018 році, де він говорив, що готовий пожертвувати життям за Україну.

Обидва бійці СБУ посмертно удостоєні найвищого звання – Герой України – саме за особисту мужність та героїзм у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни.

Полковник Волочаєв був одним із кращих снайперів України Пресслужба СБУ

Дмитро Каплунов був посмертно удостоєний звання Героя України Пресслужба СБУ

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