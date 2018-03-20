СБУ накрила "ділків", які постачали в "ЛНР" авто з Європи

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою Харківського гарнізону сил АТО блокували поставки автомобілів для терористів "ЛНР".

Як повідомляє прес-служба СБУ, злочинці налагодили транзит автомобілів з Європи на тимчасово окуповані райони Луганської області.

"Автомобілі з території Харківської області переправляли в РФ, де їх забирали представники так званої "народної міліції ЛНР". Співробітники СБ України затримали двох учасників угруповання у сервісній зоні міжнародного пункту пропуску "Гоптівка" при спробі вивезення до Росії чергового позашляховика для передачі терористам", - сказано в повідомленні.

Кримінальне провадження здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу (сприяння діяльності терористичної групи).

Як повідомляв "Обозреватель", СБУ піймала ватажка розвідки "ЛНР".