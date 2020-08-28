СБУ депортувала німця, який роздавав гроші в центрі Львова. Відео

Служба безпеки спільно з поліцією депортувала з України громадянина Німеччини Дениса Барона, який в центрі Львова роздавав перехожим гроші.

Чоловіка відправили до Польщі і заборонили в'їзд до України на три роки, повідомила ZAXID.NET речниця Головного управління СБУ у Львівській області Роксолана Яворська (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Спочатку він позиціонував себе як пастор невизнаної релігійної організації, проводив заходи у Львівській області. Сприяв і вчиняв дії, спрямовані на посилення серед певних груп населення настроїв, які приводили до ворожнечі і релігійному розбрату", – пояснила вона.

У спецслужбі додали, що також Барон закликав до повалення конституційного ладу і об'єднання України, Росії та Білорусі в одну державу, що суперечить національній безпеці.

23 і 24 серпня чоловік роздавав гроші перехожим в центрі Львова. Він розповідав, що є мільярдером, продав свій бізнес і приїхав в Україну, щоб допомагати людям.

Відзначається, що раніше Барон закликав до виходу Німеччини з ЄС і НАТО, а також співпраці з Росією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російській співачці Глюкозі (Наталія Чистякова-Іонова) заборонили в'їзд до України на три роки за відвідування анексованого Криму.