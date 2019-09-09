"Зборище недоумкуватих!" У мережу потрапило відео клятви дітей ватажку "ДНР"

У мережі з'явилося відео присяги дітей "республіці "ДНР", у якій вони клянуться не повертатися до України.
Кадри були опубліковані журналістом Денисом Казанським у Twitter. На відео видно запалені смолоскипи, діти клянуться бути командою ватажка.
"Діти в ОРДЛО присягають на вірність Пушиліну. Текст клятви "в Україну не повернуся" вимовляє, зрозуміло, громадянин Росії – Олексій Муратов. Міцно там люди мізками їдуть, звичайно", – прокоментував Казанський.
Діти в ОРДЛО присягають на вірність Пушилін Денис Володимирович.- Денис Казанський (@den_kazansky) September 8, 2019
Текст клятви "в Україну не повернуся" вимовляє, зрозуміло, громадянин Росії - Олексій Муратов.
Міцно там люди мізками їдуть, звичайно. pic.twitter.com/WgLJQuxsnP
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" дітей зігнали на площу в шкільній формі, яку носили під час існування СРСР.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".