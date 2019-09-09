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9 вересня • оновлено в 10:54
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"Зборище недоумкуватих!" У мережу потрапило відео клятви дітей ватажку "ДНР"

1.3т Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео присяги дітей "республіці "ДНР", у якій вони клянуться не повертатися до України.

Кадри були опубліковані журналістом Денисом Казанським у Twitter. На відео видно запалені смолоскипи, діти клянуться бути командою ватажка.

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"Діти в ОРДЛО присягають на вірність Пушиліну. Текст клятви "в Україну не повернуся" вимовляє, зрозуміло, громадянин Росії – Олексій Муратов. Міцно там люди мізками їдуть, звичайно", – прокоментував Казанський.

"Зборище недоумкуватих!" У мережу потрапило відео клятви дітей ватажку "ДНР"
"Зборище недоумкуватих!" У мережу потрапило відео клятви дітей ватажку "ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" дітей зігнали на площу в шкільній формі, яку носили під час існування СРСР.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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70rus xxx
70rus xxx
А на Окраине присягают на верность Венгрии.
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