"Зборище недоумкуватих!" У мережу потрапило відео клятви дітей ватажку "ДНР"

У мережі з'явилося відео присяги дітей "республіці "ДНР", у якій вони клянуться не повертатися до України.

Кадри були опубліковані журналістом Денисом Казанським у Twitter. На відео видно запалені смолоскипи, діти клянуться бути командою ватажка.

"Діти в ОРДЛО присягають на вірність Пушиліну. Текст клятви "в Україну не повернуся" вимовляє, зрозуміло, громадянин Росії – Олексій Муратов. Міцно там люди мізками їдуть, звичайно", – прокоментував Казанський.

Діти в ОРДЛО присягають на вірність Пушилін Денис Володимирович.



Текст клятви "в Україну не повернуся" вимовляє, зрозуміло, громадянин Росії - Олексій Муратов.



Міцно там люди мізками їдуть, звичайно. pic.twitter.com/WgLJQuxsnP - Денис Казанський (@den_kazansky) September 8, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" дітей зігнали на площу в шкільній формі, яку носили під час існування СРСР.

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