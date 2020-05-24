Депутат Верховної Ради VIII скликання Надія Савченко заявила, що революції в Україні відбувалися нібито не з подачі Росії, а з подачі Заходу.

Про це вона повідомила в інтерв'ю пропагандистського російському каналу "НТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця)

"Ні помаранчева революція, ні революція гідності у нас не відбувалися з подачі РФ. Вони відбувалися з подачі західного цивілізованого світу", – сказала вона і додала, що розслідування розстрілу активістів на Майдані Незалежності в 2014 році під час Революції Гідності йде вже п'ятий рік і, на її думку, ніколи не закінчиться.

Надія Савченко

Крім того, вона заявила, що готова в майбутньому свідчити про те, що відбувалося в Україні.

"Насправді ці свідчення десь зберігаються, я готова надалі свідчити правдиво про те, що відбувалося в Україні, як для внутрішнього розслідування в Україні, так і для зовнішнього розслідування, тому що світова корупція дуже шкодить Україні", – сказала Савченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Савченко розповіла, що в Україні відбувається "процес гниття", зазначивши, що влада "вбиває" суспільство голодом і "нестерпним рівнем життя".