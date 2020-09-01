Савченко показала фотосесію з крилами та нарвалася на тролінг українців

Олексій Тітофф Суспільство 08:49, 1.09.2020 Оновлено: 08:50, 1.09.2020

Народна депутатка 8-го скликання Надія Савченко опублікувала в Facebook фото з відпочинку, що стало приводом для жартів користувачів соцмереж.

Одним з яскравих фото стала локація в селі Мигія, Миколаївська область, де Савченко позувала з металевими крилами на тлі водойми.

При цьому екснардепка зазначила, що подорожувала по заповідниках Херсонщині, де відвідала солоні озера, Олешківські піски та Асканію Нову. В даних місцях Савченко фотографувалася в блакитній сукні і в чалмі з хустки на голові.

Савченко на відпочинку.
Facebook \ Надія Савченко

Користувачі мережі оцінили такий креатив від Савченко та активно коментували і жартували про знімки з відпустки.

Савченко на солоних озерах
Facebook \ Надія Савченко

"Крила маленькі! Не наберуть підйомної сили для такої дуппи. Як інженер кажу!", "Надя Люфтваффе", "А ви дійсно Надя голодували?", "Чорний ангел", "Архангеліще надій", "Яка країна – такі і Люцифер", "Для такої туші крильця малі", "То мужик якийсь, нє?", "Крила відгризла у кого-то", – жартували в мережі.

Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше психологиня розкрила зміст червоного плаття Надії Савченко.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Мінімалка в Україні повинна бути від 10 тисяч: хто вганяє економіку в тінь, а працівників – у рабство

Кандидатом у мери Тернополя від "Слуги народу" став переможець "Розсміши коміка". Відео

"Слуга народу" представила кандидатів у мери: повний список

Майк Тайсон – Рой Джонс: названо фаворита супербою легенд боксу

Аваков назвав заяви Фокіна щодо Донбасу зрадою інтересів України