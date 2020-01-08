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9 січня • оновлено в 02:31
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Скандал із "русскім міром" у Києві: нашумілій блогерці заборонили в'їзд

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Російській блогерці Олександрі Мітрошиній, візит якої до Києва нещодавно викликав скандал, у середу, 8 січня, заборонили в'їзд в Україну на три роки.

Про заборону дівчина повідомила на своєму Telegram-каналі. Нагадаємо, раніше вона незаконно відвідувала Крим.

Блогерка написала, що не відчуває жодного негативу й розуміє, чому влада прийняла таке рішення.

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"На посадці підійшов співробітник прикордонного контролю, відвів мене в окрему кімнату і поставила мені в паспорт штамп про заборону в'їзду в Україну до 6.1.2023.

Усе пояснював ввічливо і спокійно, представився, запитав, чи розумію я українську. І відвів назад на посадку", – розповіла росіянка.

Олександра Мітрошина

Олександра Мітрошина

Колаж

Скандал із "русскім міром" у Києві: нашумілій блогерці заборонили в'їзд

instagram.com/alexandramitroshina

Скандал із "русскім міром" у Києві: нашумілій блогерці заборонили в'їзд

instagram.com/alexandramitroshina

Скандал із "русскім міром" у Києві: нашумілій блогерці заборонили в'їзд

instagram.com/alexandramitroshina

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини Росії заборонили в'їзд блогер
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