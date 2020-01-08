Скандал із "русскім міром" у Києві: нашумілій блогерці заборонили в'їзд

Російській блогерці Олександрі Мітрошиній, візит якої до Києва нещодавно викликав скандал, у середу, 8 січня, заборонили в'їзд в Україну на три роки.

Про заборону дівчина повідомила на своєму Telegram-каналі. Нагадаємо, раніше вона незаконно відвідувала Крим.

Блогерка написала, що не відчуває жодного негативу й розуміє, чому влада прийняла таке рішення.

"На посадці підійшов співробітник прикордонного контролю, відвів мене в окрему кімнату і поставила мені в паспорт штамп про заборону в'їзду в Україну до 6.1.2023.

Усе пояснював ввічливо і спокійно, представився, запитав, чи розумію я українську. І відвів назад на посадку", – розповіла росіянка.

Олександра Мітрошина Колаж

instagram.com/alexandramitroshina

instagram.com/alexandramitroshina

instagram.com/alexandramitroshina

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві поліція затримала активістів, які намагалися перешкодити проведенню заходу з російською блогеркою Олександрою Мітрошиною.

Увечері 6 січня поліція відпустила Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького. Водночас на них були складені адмінпротоколи за хуліганство.

Мітрошина відреагувала на інцидент на своїй сторінці в Instagram, де назвала українських активістів провокаторами й вибачилася перед своїми передплатниками за зірвану зустріч.

Також блогерка заявила, що проти анексії Криму.

Пізніше в мережі опублікували прізвища та фото осіб, які вчинили напад на активістів у Києві, що ставили питання про Крим Мітрошиній.

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