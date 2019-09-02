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"Сапери-самогубці": стало відомо про нову підлість терористів "ДНР"

1.8т Читати матеріал російською

Збройні формування "ДНР" використовують місцеве населення як "саперів-самогубців".

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов. За його словами, терористи залякують людей і змушують прокладати стежку по мінному полю в бік позицій українських військовослужбовців.

"Мороз Іван Іванович, 1949 року народження з Донецька після залякування бойовиками пішов по замінованій місцевості в сторону позицій українських військовослужбовців, щоб протоптати дорогу для подальшого проходження диверсійних груп "ДНР", – уточнив блогер.

житель Донецька

житель Донецька

Трекінгові пристрій

Трекінгові пристрій

За його словами, українські військовослужбовці прийняли чоловіка, нагодували, надали першу медичну допомогу. З'ясувалося, що це його не перший випадок і таких як він, багато по всій лінії розмежування.

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"Під час огляду, у Івана Івановича було знайдено трекинговий пристрій, який визначає місцеположення рухомого об'єкту. Так терористи "ДНР" записували прохід через мінні поля, не шкодуючи людських життів. Тепер вони використовують мирне населення, як смертників", – впевнений Баринов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, так званий прем'єр-міністр самопроголошеної "ДНР" Олександр Бородай та його пособники замахнулися на нові території України. Вони заявили, що в їх планах захопити Київ, а потім і Львів.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР терористи "ДНР" Донбас Новини Донбасу Новини Росії армія
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Ну вы, ххлы, реально - клоуны ...
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