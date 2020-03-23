САП відкрила кримінальне провадження проти Кабміну Гончарука через експорт тонни масок

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості Кабінету міністрів Олексія Гончарука.

Як повідомили у пресслужбі САП, справа стосується зволікання із забороною на експорт медичних масок та іншого медичного обладнання.

У закладі заявили, що керівник САП Назар Холодницький зареєстрував кримінальну справу після оприлюднення інформації про те, що 31 січня і 8 лютого 2020 року секретар РНБО звертався до колишнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука з проханням обмежити експорт і реекспорт продукції, яка може бути використана для боротьби з поширенням коронавіруса COVID-19. Відповідні листи з'явилися у розпорядженні OBOZREVATEL.

Кабмін фактично проігнорував звернення і не вжив цих заходів, заявили в САП. У результаті тільки в лютому з країни вивезли 118 тонн масок з фільтрами і 408 тонн без фільтра. Заборонив експорт вже новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Однак таке рішення було прийнято занадто пізно – в левовій частині аптек масок немає взагалі, а там, де вони є, ціни злетіли в сотні разів. У деяких аптеках їх продають по 800 грн за 100 штук, при собівартості всієї упаковки в 20 грн.

У САП уточнили, що 23 березня відомості про можливе скоєння кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК, внесені в ЄРДР. Розслідування доручено слідчим ДБР.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, коронавірус не повинен стати причиною масової паніки, оскільки, як і більшість хвороб, піддається лікуванню і вже мало вивчений.

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