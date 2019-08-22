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"Санкційно самознищиться": Соколова запропонувала секретну "зброю" проти Путіна

1.3т Читати матеріал російською

Журналістка Яніна Соколова обіграла фейки російської пропаганди про Україну і жартома запропонувала перетворити їх на суперзброю проти президента Росії Володимира Путіна.

Кумедний сюжет на цю тему вона показала у своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою", де постала перед глядачами в образі співробітника секретної лабораторії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми розробили дуже страшну штуку – натуральні овочі без пестицидів і ГМО. Зброя точного ураження, спрямована винятково на кремлівську верхівку. Тому що просте населення натуральні овочі собі дозволити не може", – іронізує телеведуча над рівнем життя в країні-агресорі.

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Яніна Соколова

Яніна Соколова

"Піддослідний Пу, нічого не підозрюючи, із задоволенням поглинає баклажан. Усередині об'єкту баклажан перетворюється на "синенький". Тут же набігає натовп вчителів російської мови і б'є піддослідного указкою. Потім баклажан санкційно самознищується разом з резервуаром без ознак життя", – продовжила жартувати Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Соколова яскраво висміяла фейки росіян про вигадані утиски російської мови в Україні. В образі вченої вона пригрозила застосуванням проти них "іриски з геном Парубія".

Крім того журналістка пройшлася по фейку скандального російського політика Володимира Жириновського про українські лабораторії біологічної зброї біля кордонів з РФ. Вона відповіла лідеру ЛДПР, що Україна придумала таку розробку, як "скловатник для великороса".

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Особи
Яніна Соколова Володимир Путін
Місце
Україна
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Ошалелая баба. Даже на фотках выглядит как безумная
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
И это смешно?
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Куни Чан
Куни Чан
А потом она удивляется почему ее программы ни один канал не берет.. Эх Пеця как же им плохо без тебя
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