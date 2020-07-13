Так, друзья, сегодня будет большой и интересный пост о самых страшных вещах, которые когда-либо пили в СССР. К таковым можно отнести денатурат, "табуретовку", "водку-сучок" и множество других вещей, о которых будет рассказано в сегодняшнем материале. Когда я изучал эту тему — больше всего меня поражало то, как люди могли всё это употреблять, ведь это самый настоящий яд, который даже нюхать нельзя, не то что пить — последствия от употребления таких напитков были чаще всего плачевными.

И есть ещё один очень интересный момент. Принято считать, что всякую там "тормозуху" и "синенький" стали пить уже в Перестройку — мол, народ обеднел, алкоголь запретили, а тут ещё и американцы гадят — вот и стал советский человек пьянствовать без меры всякое непотребство. Однако это не так — всё это пили задолго до Перестройки, как минимум за несколько десятилетий, а ту же политуру употребяли в качестве "горячительного" ещё в дореволюционные годы, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сеодняшнем посте — рассказ о самых страшных вещах, которые пили в СССР.

1. "Борис Фёдорович" и "тормозуха".

Пожалуй, это были одни из самых экстремальных напитков советских алкоголиков — такое пили на всяких производствах, от безысходности — когда выпить очень хотелось, но не было возможности достать что-то боле приличное.

"Тормозухой" в разговорной речи называли тормозную жидкость, которая в изобилии была в армейских авторотах и на всяческих автобазах. Тормозуху обычно сливали в ведро прямо из автомобиля — так её проще было украсть. Чтобы уменьшить вред от "тормозухи" для организма (хотя, казалось бы, как можно "уменьшить вред" от такой жести) её предварительно вымораживали. Один из способов "вымораживания тормозухи" назывался "пустить по рельсе", он применялся зимой — длинный кусок рельса выставлялся на мороз, затем когда рельс основательно промерзал — по его желобу пускали "тормозуху". Считалось, что все примеси примерзнут и останутся на рельсе, а до низа дотечёт уже более-менее очищенный спирт.

Именем "Борис Фёдорович" (встречался и вариант "Борис Федотович") называли клей "БФ", который представляет собой фенолформальдегидную смолу, растворенную в этиловом спирте, ацетоне или хлороформе. Сложно представить, но эту дрянь когда-то тоже пили — "Борис Фёдорович" водился в основном в цехах, там же были и инструменты для его подготовки к употреблению — клей наливали в емкость, затем туда же насыпалась соль, а затем вводили в ёмкость вращающуюся деревянную палку (например, на дрели или на сверлильном станке). Клеящее вещество (смола) наматывалась на палку, а спирт оставался в ёмкости. Часто после употребления "Бориса Фёдоровича" наступала слепота.

2. Денатурат и "табуретовка".

Помните "табуретовку", которую упоминал Остап Бендер в книге "Золотой теленок"? Это была не выдумка Ильфа и Петрова — такой напиток действительно существовал. Часто его (в том числе и у меня в комментариях) именуют "самогоном из табуреток" — это не совсем правильно, так как изготавливался этот напиток вовсе не из табуреток, а из перебродившего столярного клея.

Столярный клей изготавливался из органических компонентов — костей, сухожилий и связок животных, а также из обрезков кожи (так называемый мездровый клей). Полуфабрикат клея, поставляемый на фабрики, обычно выглядит как твердые плитки либо гранулы, которые нужно замочить в холодной воде. Вот эту бодягу каким-то образом "квасили", после чего умудрялись выгнать из неё самогон.

Денатурат, в разговорной речи называемый также "денатурчик", "синенький" и "зелененький" пили как есть, но иногда также пробовали и очистить (способы были разные). Последствия употребления "денатурчика" были самые разные — от мощного чернильного "выхлопа" поутру до острого панкреатита и слепоты.

3. "Водка сучок" и брага.

"Брагой" называли множество всяких напитков, однако у них была общая технология приготовления — обязательными компонентами были сахар, дрожжи и вода (добавки были по вкусу). Все компоненты закладывались в ёмкость, после чего та ставилась в тепло для начала процесса брожения. Брага была популярна во всяких отдаленных от цивилизации военных гарнизонах — вроде частей ракетных войск. Компоненты для браги собирали из доп. пайка, в котором почти всегда был сахар. Бодяжили брагу чаще всего в котельной — чтобы офицеры не учуяли запах, емкость с брагой прятали под котлом, а "выхлоп" выводили в дымарь. Пили готовый напиток из чайников.

"Водка сучок". Таким названием называли гидролизный спирт — он получался из "черной патоки", а по сути из древесины, осахаренной гидролизным способом. Сей напиток имел привкус лакокрасочной химии и оставлял после себя ярко выраженный перегар "ацетонового" типа. Считалось, что "водка сучок" относительно безопасная — от нё не слепли и не умирали, но не всё так просто — генетики проводили испытания на мышах, одной группе которых в пищу добавляли обычную зерновую водку, а другой группе — гидролизную, из древесины. Мыши во второй группе умирали гораздо быстрее, а их потомство вырождалось.

Кстати, говорят, что в бывшем СССР и сейчас кое-где делают водку из гидролизного "деревянного" спирта, которая очень опасна для здоровья.

4. "Коньяк три косточки" и другие одеколоны.

Отдельным пунктом надо сказать про лосьоны и одеколоны — их пили во всег годы существования СССР, от 1920-х до 1980-х годов. Разговорное название таких напитков — "чиколон", "коняьк три косточки" (про одеколон "Тройной"), "коньяк с резьбой". Пили одеколоны как разбавленными, так и нет, причём были они популярны у многих групп населения — от уголовников до рабочих заводов и армии.

Наиболее популярными и проверенными напитками этой серии были, собственно, одеколон "Тройной" и лосьон для ухода за нормальной и жирной кожей лица "Огуречный" — эти одеколны были не сильно вонючими, содержали много спирта и оставляли "благородный перегар" Кёльнской воды. Одна из армейских историй советских лет про одеколоны в армии, рассказанная на сайте anekdot.ru:

Потом, уже в части, был лосьон "Огуречный". Командир дивизиона запретил его продавать, бойцы выпили столько, что небольшой райцентр мог бы пользоваться после бритья год. Как-то я поймал своего бойца Белоусова, ростовский приблатнённый, и строго спросил: "Опять тройняк пил?" – Он с возмущением ответил: "Огуречный, это вроде коньяк". В учебке был курсант, русский, Трещов. Армия любит мастеровых и многое им прощает. Трещов хорошо рисовал, рисовал стенгазеты и плакаты, всё, как мы говорили, в жанре "стой, кто идёт". Но пил тройняк. Выпьет несколько флаконов и топчет потом с остервенением сапогами. На вечерней поверке старшина как-то подошёл к нему и спросил: "Что, Трещов, балдеешь?". Не помню, присвоили ему гордое звание младшего сержанта или нет.

Последствия употребления одеколона не столь плачевны, как например в случае с денатуратом — однако тоже очень опасны, как минимум для желудочно-кишечного тракта.

5. Алко-коктейли.

Когда-то я думал, что всякие невообразимые алкоголические коктейли — это уже изобретение времён Перестройки и её "сухих законов", но всё это существовало на много лет раньше — как минимум, в 1969 году, когда было написано бессмертное произведение Венички Ерофеева "Москва-Петушки" — в этой повести (точнее — поэме) перечисляется множество рецептов алко-коктейлей, вот лишь некоторые из них:

"Ханаанский бальзам". В пропорции 1:2:1 смешивался денатурат, пиво "Бархатное" и очищенная политура (жидкость для очистки и полировки древесины). Получался напиток черно-бурого цвета, получивший за внешний вид и другое название — "чернобурка".

"Слеза комсомолки". Смешиваются между собой следующие компоненты — духи "Лаванда" (15 г), духи "Вербена" (15 г), духи "Лесная вода" (30 г), лак для ногтей (2 г), зубной эликсир (150 г), лимонад (150 г). Вот что писал про этот коктейль сам Ерофеев: "Пьющий просто водку сохраняет и здравый ум, и твердую память или, наоборот, теряет разом и то и другое. А в случае со „слезой комсомолки“ просто смешно: выпьешь её сто грамм, этой „слезы“ — память твердая, а здравого ума как не бывало. Выпьешь еще сто грамм — и сам себе удивляешься: откуда взялось столько здравого ума? И куда девалась вся твердая память?".

"Дух Женевы". В состав этого коктейля входила "белая сирень", сдерство от потливости ног, стакан "Жигулевского пива" и 150 грамм спиртового лака. Назывался коктейль, кстати, в честь временного потепления отношений между СССР и Западом).

"Сучий потрох". Ерофеев называл этот коктейль "последним и наилучшим", вот что должно было входить в его состав: пиво "Жигулёвское", шампунь "Садко — богатый гость", резоль для очистки волос от перхоти, средство от потливости ног, дезинсекталь для уничтожения мелких насекомых. Могу себе представить, как это всё выглядело и пахло))

6. Настойка календулы, "бояра" и стекломой.

Вот эти вещи действительно стали популярны уже в Перестройку — по крайней мере, ни в старой литературе, ни в рассказах людей из той эпохи я не встречал упоминания массового употребления этих вещей где-то до 1982-85 годов.

Аптечные настойки. Стали массово употребляться в качестве алкогольных напитков во времена "антиалкогольных кампаний", после чего стали отпускаться "не более 1-2 флаконов в одни руки". Впрочем, алкашей это не останавливало — так как и 1-2 фунфыриками корвалола или пустырника можно было вполне неплохо "догнаться", плюс всегда можно было попросить докупить нужное количество корвалола у других покупателей аптеки.

Отдельной строкой надо сказать про настойку календулы — она стала популярна необычным образом. На советских промышленных предприятиях для того, чтобы рабочие не воровали спирт, в него добавляли дурно пахнущие вещества, вроде ацетона или бензина. Чтобы перебить запах "химии", рабочие добавляли в этот спирт настойку календулы — её запах чем-то похож на запах дерьма и он сильно забивал "химический" бензин. Встречали алкашей, от которых одновременно разит спиртом, цветами и каким-то дерьмом? Вот именно такой выхлоп даёт та самая настойка календулы.

Стекломой стали пить примерно тогда же, но называли таким названием тогда не жидкость для мытья автомобильных стекол (она появилась уже позже), а средство для мытья окон — например, "Секунду" белорусской фабрики "Бархiм". "Секунда" была голубоватого цвета и воняла не слишком сильно — отчего и пользовалась популярностью у алкашей. Последствия употребления — слепота и острый панкреатит из-за содержащегося в составе метилового спирта.

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну и буду рад в комментам всяким историям, связанным с употреблением алкосодержащих жидкостей в СССР.