12 років в'язниці: з'явився прогноз по різанині зі Стерненком

Згідно зі стрімом, яке було опубліковане на сторінці одеського активіста та екс-керівника обласного осередку "Правого сектора" Сергія Стерненко одразу після нападу, а потім видалене, стає зрозуміло, що активіст не мав ніяких причин на здійснення необхідної самооборони.

"Найголовніша позиція в тому, що і він, і його дівчина на відео розповідали в першу чергу про те, що нападаючі шли на них, потім вони промовчали, що ж сталося, напевно виник якийсь конфлікт, тут треба зрозуміти, і після цього нападаючі почали втікати, один в один бік, інший – в інший. За одним з нападаючих погнався наш активіст, а за іншим його дівчина", – поясню в коментарі OBOZREVATEL адвокат Ярослав Куц.

Він зазначив, що саме після гонитви людина отримала ножові поранення.

"А це вже говорить не про перевищення меж необхідної оборони під час нападу. А це вже говорить про те, що людина намагалася чи то втримати нападника, чи то помститися нападнику. Але в будь-якому випадку, тут не буде необхідної оборони. Це вже фактично умисний напад, і це вже можна буде кваліфікувати як умисне нанесення тяжких тілесних пошкоджень, які потягли за собою смерть людини", – заявив адвокат.

Що стосується кількості ножів, чиї вони були, та чиїм саме було нанесене смертельне поранення, за словами адвоката, з цим питанням відмінно справиться судово-медична експертиза.

"По їхнім всім тілесним ушкодженням буде проведена судово-медична експертиза, і ці тілесні ушкодження будуть порівняні з тим ножем, який був вилучений. І по тим зонам травмування експерт зможе сказати, а це був той ніж чи інший. І якщо виявиться, що ті тілесні ушкодження, які були у вигляді порізу руки у Стерненка, і виявиться, що експерт скаже, що він порізався саме своїм ножем, то з його боку буде цілковита брехня і в його версію вже ніхто і ніколи не повірить", – додав він.

На питання журналіста, чи є шанси на швидке розслідування справи за вже наявних доказів та свідків, Куц сподівається, що так, "якщо ніхто не втече". А от покарання для Стерненка, у разі доведення, що в нього не було причин для здійснення необхідної самооборони, адвокат прогнозує "до 12 років позбавлення волі".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у справі про напад на екс-лідера одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка поки фігурує тільки один ніж - другого, про який говорить сам потерпілий, швидше за все, зовсім не було.