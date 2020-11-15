Самоізоляція – біда для літніх людей: як їм допомогти
Помер Джигарханян.
Пишуть, що однією з причин є малорухливий і сидячий спосіб життя через самоізоляції.
Як людина, яка 15 років займається виробництвом засобів реабілітації для людей похилого віку можу сказати.
Самоізоляція - це біда для літніх людей. Закриваючи їх будинку і рятуючи від коронавируса, ми обмежуємо їх рухливість і прискорюємо дряхление.
До коронавируса
Великим лихом літньої людини була зима.
Зима.
Для всіх - це холод і сніг.
Для літніх людей - це страх перемерзнути і захворіти. Або що ще гірше, впасти і щось собі зламати.
Саме взимку літні люди замикають себе вдома і рідко виходять на вулицю. Відповідно, менше дихають повітрям, менше ходять, менше напружують м'язи.
Ви напевно не знаєте.
Але пік продажів тростин, ходунків і інвалідних колясок доводиться на весну.
Знаєте чому ?!
Восени, літня людина ще спокійно сам виходив на вулицю.
Взимку сидів удома.
Навесні усвідомив, що як раніше рухатися вже не виходить і йому потрібна підтримка.
Дочка підбираючи мамі в магазині ходунки дивуються:
- Ну як же так. Ну ось тільки ж в жовтні ми нормально гуляли з тростиною. А в березні вже без ходунка ніяк
- Це зима.
Бажаючи нашим близьким добра і рятуючи їх від коронавируса, ми достроково закрили їх на самоізоляції.
Повірте мені на слово.
Цим ми робимо їм тільки гірше.
В підсумку.
Коронавірус закінчиться, а ми отримаємо тисячі ще недавно активних літніх людей відразу стали немічними.
Поки погода дозволяє.
Виходьте зі своїми літніми батьками, бабусями і дідусями частіше гуляти.
Їм треба рухатися.
Спускатися і підніматися.
Ходити і дихати.
Краще купіть їм маски, рукавички і антисептики.
Захищайте їх.
Не пускайте в магазини, ощадкаси і аптеки.
Але не заохочуйте їх бажання відсидітися вдома. Цим ви робите їм тільки гірше.