Помер Джигарханян.

Пишуть, що однією з причин є малорухливий і сидячий спосіб життя через самоізоляції.

Як людина, яка 15 років займається виробництвом засобів реабілітації для людей похилого віку можу сказати.

Самоізоляція - це біда для літніх людей. Закриваючи їх будинку і рятуючи від коронавируса, ми обмежуємо їх рухливість і прискорюємо дряхление.

До коронавируса

Великим лихом літньої людини була зима.

Зима.

Для всіх - це холод і сніг.

Для літніх людей - це страх перемерзнути і захворіти. Або що ще гірше, впасти і щось собі зламати.

Саме взимку літні люди замикають себе вдома і рідко виходять на вулицю. Відповідно, менше дихають повітрям, менше ходять, менше напружують м'язи.

Ви напевно не знаєте.

Але пік продажів тростин, ходунків і інвалідних колясок доводиться на весну.

Знаєте чому ?!

Восени, літня людина ще спокійно сам виходив на вулицю.

Взимку сидів удома.

Навесні усвідомив, що як раніше рухатися вже не виходить і йому потрібна підтримка.

Дочка підбираючи мамі в магазині ходунки дивуються:

- Ну як же так. Ну ось тільки ж в жовтні ми нормально гуляли з тростиною. А в березні вже без ходунка ніяк

- Це зима.

Бажаючи нашим близьким добра і рятуючи їх від коронавируса, ми достроково закрили їх на самоізоляції.

Повірте мені на слово.

Цим ми робимо їм тільки гірше.

В підсумку.

Коронавірус закінчиться, а ми отримаємо тисячі ще недавно активних літніх людей відразу стали немічними.

Поки погода дозволяє.

Виходьте зі своїми літніми батьками, бабусями і дідусями частіше гуляти.

Їм треба рухатися.

Спускатися і підніматися.

Ходити і дихати.

Краще купіть їм маски, рукавички і антисептики.

Захищайте їх.

Не пускайте в магазини, ощадкаси і аптеки.

Але не заохочуйте їх бажання відсидітися вдома. Цим ви робите їм тільки гірше.

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