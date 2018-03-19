Самогубство легендарного льотчика АТО: в телефоні знайшли важливу переписку

Льотчик-герой АТО і в.о. голови Миколаївського аеропорту Владислав Волошин, який застрелився у Миколаєві, перед смертю вів переписку по телефону, в якій заявляв про намір накласти на себе руки.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, передсмертної записки він не залишив, передає "Українська Правда".

За словами співрозмовника видання, спілкуючись з медиками за годину до смерті Волошин не пояснив причини такого вчинку і не сказав нічого, що допомогло б слідству.

Співрозмовник уточнив, що Волошин наклав на себе руки близько 13:30, а помер через півтори години.

Прес-секретар поліції Миколаївській області Олена Бережна підтвердила цю інформацію.

Бережна також додала, що поліція досліджує листування Волошина з працівником аеропорту, де він каже про наміри покінчити з життям.

"Слідство вивчатиме всі версії, і будуть допитані всі люди, тому що телефон також був вилучений. У листуванні, яке було, поки не встановлено прямих загроз, які могли б свідчити про те, що щось загрожувало загиблому. Але все це буде досліджуватися, і в результаті слідство встановить можливі додаткові версії", - сказала Бережна.

Зараз правоохоронці опитують свідків у справі.

Представник поліції уточнила, що будуть допитані, як рідні, так і знайомі Волошина, працівники аеропорту та місцевої адміністрації та інші особи, які мали будь-які контакти з загиблим.

"Справа вже на особливому контролі. Ми будемо озвучувати всю інформацію, яку можна буде оприлюднити, тому що розуміємо, що це суспільно важлива інформація", - підсумувала Бережна.

Як повідомляв "Обозреватель", у Миколаєві 18 березня у власній квартирі покінчив життя самогубством шляхом пострілу з бойового пістолета 29-річний льотчик-герой АТО Владислав Волошин.