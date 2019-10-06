Самогубство через недостачу в касі: у Вінницькій області повісилася 22-річна продавчиня

У місті Тульчин під Вінницею через недостачу в касі магазині повісилася 22-річна дівчина.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу ТСН. Родичі загиблої кажуть, що недостача склала 7 тисяч гривень (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).

Місто Тульчин, Вінницька область wikipedia.org

Анастасія працювала продавцем в магазині одягу. Ревізія торгової точки виявила недостачу в 7 тисяч гривень, однак дівчина стверджувала, що їх не брала. Господиня магазину приходила до них додому і вимагала повернути гроші. На те, щоб віддати їх, вона дала кілька днів.

Тіло мертвої дівчини в квартирі виявив її брат, який викликав швидку і повідомив в поліцію. Начальник слідчого відділу Тульчинської поліції Сергій Чефтелов розповів, що на загиблій не було видимих тілесних ушкоджень, передсмертної записки вона не залишила.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Самогубство", проте в разі, якщо буде встановлено, що дівчину до суїциду довели, вона зміниться. Родичі загиблої дівчини уже звернулися в прокуратуру. Власниця магазину стверджує, що не відчуває за собою провини в трагедії, і повісила на дверях магазину табличку про продаж торгової точки.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як під Кропивницьким 10-річний хлопчик повісився через подарунка.

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