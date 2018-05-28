"Самі приходили": Жириновський виправдав Вайнштейна

Лідер російської партії ЛДПР Володимир Жириновський виправдав поведінку американського кінопродюсера Харві Вайнштейна, звинуваченого у зґвалтуваннях.

За словами скандального політика, Вайнштейн є видатною людиною, а для таких людей властиво мати відхилення від норми в своїй поведінці, повідомляють РИА Новости.

"Це дуже талановита людина, але йому потрібна якась віддушина, якийсь повинен бути допінг, інакше він... ні одного" Оскара "не отримає. Ось що (краще) - отримати 80 "Оскарів" і бути звинуваченим, вживати наркотики, мати багато сексуальних контактів або чистим, спокійним йти з сумкою господарською в магазин і в дитячий сад за дитиною? ікому непотрібний, нікому не цікавий, ніякого "Оскара", - сказав Жириновський на зустрічі з молоддю в Держдумі.

У залі також прозвучала думка про меркантильні інтереси жінок, які висунули звинувачення проти продюсера. Жириновський в свою чергу зазначив, що, заявивши про інцидент, актриси змогли б відсудити певні суми. "Чому вони мовчали? .. Якби Вайнштейн схопив молоду актрису прямо в студії і згвалтував - ось звір. Він цього не робив, вони самі приходили до нього", - аргументував свою позицію Жириновський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Харві Вайнштейн, якого звинуватили в сексуальних домаганнях, добровільно здався поліції. Він заявляв, що готовий визнати - він згвалтував одну жінку, а іншу - примушував до орального сексу. Вайнштейна відпустили під заставу в мільйон доларів.