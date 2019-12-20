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20 грудня • оновлено в 05:52
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Ігор Мехеда
Ігор Мехеда
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Самая мистическая ночь года: как обновить свою жизнь

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Праздник зимнего солнцестояния, который начинается 21 декабря и заканчивается 22 декабря, отмечается, без преувеличения, всеми народами мира. Это ключевой магический, духовный, религиозный праздник фактически для всех культур.

Даты начала Нового года различаются. Мы празднуем его 1 января, кто-то в апреле, кто-то в сентябре, кто-то в феврале. Но у всех древних цивилизаций земли Новый год был в одно и то же время – в ночь зимнего солнцестояния.

Считалось, что в эту ночь старая Вселенная разрушалась, старое Солнце умирало. И боги сотворяли новую Вселенную и новое Солнце. По завершении самой блинной ночи, на рассвете 22 декабря была новая Вселенная и новое Солнце.

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Самую длинную ночь отмечали и древние славяне. У них этот праздник назывался Новолетие. С ним было связано две подобных легенды. Согласно одной из них, в ночь с 21 на 22 декабря Солнце падало в воды первичного космического океана и растворялось в нем. А ему на смену боги создавали новое Солнце. Согласно другой версии, Солнце падало не в космический океан, а в реку Днепр. Эта река для многих славянских племен считалась священной, рекой, по которой возможна коммуникация с миром богов и предков.

Для того чтобы поддержать создание нового Солнца у наших предков был ритуал – зажигание 120 огней. Это могли быть 120 костров, 120 лучинок, 120 масляных плошек, 120 свечей. Не важно, какой именно огонь – важно, чтобы было 120 источников пламени.

Самая мистическая ночь года: как обновить свою жизнь

Игорь Мехеда

Почему именно 120? В древних традициях считалось, что Вселенную создают 120 основополагающих ключевых сил. Чтобы новая Вселенная была создана, эти силы нужно привести в движение.

В ночь с 21 на 22 декабря боги творят новое Солнце, верили славяне

В ночь с 21 на 22 декабря боги творят новое Солнце, верили славяне

Именно в эту ночь опасались конца света. Поэтому с 21 на 22 декабря мысленно отодвигали его, загадывали желания, работали со стихиями, водили хороводы, чтобы пробудить спящую творческую силу Матери-Земли. В эту ночь проводили десятки различных ритуалов.

По славянскому летоисчислению, 22 декабря 2019 наступит 7528 год от Сотворения мира.

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У христиан православной традиции 22 декабря – день святой Анны. И здесь необходимо разобраться, кто такая святая Анна. Она была бабушкой Иисуса Христа. В языках ближневосточных народов и народов, населяющих Кавказ, слово "анна" переводится как "небо". Таким образом, небо обновляется, и отсюда – святая Анна.

В Индии есть подобие праздника Новолетие, который называется Санкранти или Мага-Санкранти, День Богов. Во всех странах Азии, где распространена ведическая традиция, в эту ночь также зажигают огни, чтобы разбудить богов и побудить их к сотворению нового мира.

Самая мистическая ночь года: как обновить свою жизнь

Игорь Мехеда

Древние американские цивилизации – майя, ацтеки, сапотеки и другие – как и славяне, считали, что старое Солнце гибнет 21 декабря, а 22 декабря восходит новое. Потому все календари майя указывают на эту дату. Индейцы майя верили: если когда-нибудь и случится конец света, то он случится именно в самую длинную ночь.

Но эта ночь имеет отношение не только в Вселенной и Солнцу, но и к каждому человеку. Считается, что в эту ночь в человеке умирает всё старое, отжившее, всё то, что он уже прожил и понял. Человек полностью "обнуляется". Значит, новая жизнь нужна не столько Вселенной, сколько человеку, который делает обряд. Он хочет обновиться, вырасти и достичь большего.

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Смерть старого "я" и создание нового "я" внутри человека является ключом ко всем обрядам, связанным с зимним солнцестоянием. В этот день оставляют прошлое прошлому и начинают новое будущее, обновляются и загадывают желания.

Хотел бы пожелать всем нашим читателям удачного обновления и предложить ритуалы, которые можно провести в ночь с 21 на 22 декабря.

  • Зажечь 120 свечей, помогая богам создавать новую Вселенную.

  • Загадать как можно больше желаний, используя такую последовательность. Четко представить себе желаемое, испытать сильное желание получить его, далее отпустить во Вселенную на воплощение и забыть о нем. То же самое повторить с каждым новым желанием. Их может быть до 300.

  • Ночью выйти на улицу и бросить на землю горсть зерна как символ посева нового в своей жизни.

  • Призвать стихии, пожелать им счастья и получить счастье в ответ. Например, произнося такую мантру: ОМ-ОМ-ПАМ-ОМ-РАМ-ОМ-ВАМ-ОМ-ЛАМ-ОМ.

  • Поставить на столе 12 шоколадных фигурок, чтобы Вихрь Времени, формирующийся этими 12 источниками, работал в вашу пользу. После проведения ритуала фигурки можно съесть.

Самая мистическая ночь года: как обновить свою жизнь

Игорь Мехеда

Самая мистическая ночь года: как обновить свою жизнь

Игорь Мехеда

Самая мистическая ночь года: как обновить свою жизнь

Игорь Мехеда

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Ексклюзив Новий рік
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