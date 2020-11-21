"Ледве дихала, її всю трясло": подробиці смерті жінки, яку з COVID-19 вигнали з лікарні на Чернігівщині

На Чернігівщині розгорівся скандал: лікарі Бобровицької інфекційної лікарні виписали і буквально вигнали 74-річну пенсіонерку з коронавірусом із медустанови. Жінка задихалася, і навіть не могла піднятися з лавки біля лікарні. Вся лікарня за цим спостерігала, але ніхто не спромігся допомогти. А тепер ці медики запевняють, що це пацієнтка сама написала заяву на виписку.

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Завжди ходила із зачіскою, нафарбована

74-річна Катерина Іванівна Самусь померла 12 листопада. У суботу її вже поховали. Однак після її смерті розгорівся скандал. Як з'ясувалося, жінку похилого віку практично викинули з інфекційної лікарні міста Бобровиця.

Катерину Іванівну вигнали на вулицю з лікарні Скрин відео

"Катерина Іванівна довго хворіла. Я доглядала за нею, стежила, щоб вона пила ліки, готувала їсти їй. Вона була дуже інтелігентною і доброю жінкою. У минулому була економістом, кажуть, могла в пам'яті зводити цифри. Займала керівні посади. Завжди ходила з зачіскою, нафарбована. Але ось так склалося життя, що єдина дочка живе за кордоном, а вона стала хворіти. Катерина Іванівна була дуже відкритою і всім намагалася допомогти. А ось їй ніхто не допоміг", – розповідає Тетяна Дерека, яка доглядала за жінкою.

Симптоми вказували на коронавірус

Катерина Іванівна сильно захворіла. Спочатку Тетяна намагалася звернутися до сімейного лікаря, з яким у пенсіонерки був укладений договір. "Швидка приїхати тоді відмовилася, сказала дайте їй корвалол і йдіть до сімейного. Я знайшла лікаря, та прийшла вже 4 листопада вранці. Прослухала її і сказала, що потрібно терміново викликати швидку і везти її в лікарню. У неї застій у легенях", – розповідає Тетяна.

З початку хвороби у Катерини Іванівни вже пройшло багато часу і ПЛР тест не показав коронавірус, хоча всі симптоми свідчили про це. А на рентгені і зовсім виявили, що у неї не працює права легеня. Стан жінки був важким, вона постійно задихалася.

У лікарні їй ставили якісь крапельниці, давали подихати киснем, але їй ставало тільки гірше.

Та сама лікарня, звідки вигнали жінку Скрин відео News one

Речі виставили через вікно

"І тут 10 листопада дзвонить друга доглядальниця Марія і каже: "Уявляєш, її в такому стані хочуть виписувати". Лікар сказав, що піде до головного лікаря. У них наказ керівництва звільняти місця для важких пацієнтів і тих, хто перебуває в середньої тяжкості. А Катерину Іванівну порахували легкою. Її виписали, речі виставили через вікно. Вона сіла на лавочку, ледве дихає, її всю трясе. Я кажу, що додому її в такому стані не доведу. Таксі сюди їхати не хоче, тому що це ковідна лікарня. Швидка їхати не хоче", – пояснює Тетяна.

Тоді дівчина і зняла відео з Катериною Іванівною, як вона сидить на лавочці і задихається. Після цього дівчині знову довелося викликати швидку, бо залишати Катерину Іванівну в такому стані вдома було не можна.

"Там у бригаді виявився якийсь знайомий медик, і тільки завдяки йому Катерину Іванівну знову відвезли в цю ж лікарню. Але 12 листопада вона вже померла. За всіма ознаками вона була хвора на коронавірус", – розповідає Тетяна.

Друга швидка повернула пенсіонерку в цю ж лікарню, але було вже пізно Скрин відео News one

Лікарі придумали свою версію

Після того, як відео з Катериною Іванівною в своєму Telegram-каналі виклав відомий блогер Антон Гура, піднявся скандал, керівник області зажадав службового розслідування. І тут з'ясувалося, що лікарі лікарні в своєму поясненні написали, що нібито літня жінка сама власною рукою написала заяву на виписку.

"Виходить, що жінка, яка хвора, задихається, йти не може, своєю тремтячою рукою пише заяву на виписку. Я такої заяви не бачила, і нічого подібного вона не говорила. І медики нічого нам не повідомляли. Якщо раптом і є якийсь документ, то, найімовірніше, вони їй його підсунули", – обурюється Тетяна.

Голова Чернігівської обласної адміністрації Ганна Коваленко дала доручення розібратися з цим випадком. Тепер цією справою зацікавилася поліція і прокуратура.

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